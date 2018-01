Landesfördermittel für Wohnraum übergeben

LR Bee

Beeskow (gar) Landesbauministerin Kathrin Schneider (SPD) will wissen, wofür ihr Ministerium Geld ausgibt. In der Beeskower Bahnhofstraße 34 stieg sie forsch vor Bürgermeister Frank Steffen in den zweiten Stock des baufälligen Hauses, blickte skeptisch in den "wirklich kleinen" Innenhof und lobte die Deckenhöhe. "Drei Meter hohe Räume wirken größer. Das ist gut."

Wenige Minuten zuvor hatte die Ministerin an den Bürgermeister und den Stadtverordnetenvorsteher Sven Wiebicke einen Fördermittelbescheid in Höhe von 1,3 Millionen Euro übergeben. Mit dem Geld, einem ILB-Darlehen von knapp einer Millionen Euro und dem von den Stadtverordneten bestätigten Eigenanteil von 575 000 Euro wird nun die Sanierung des Gebäudes und des angrenzenden Hauses in der Weststraße möglich. Im März, so plant die Stadt, werden die Baumaßnahmen beginnen. "Wir hoffen, eine gute Baufirma zu finden", sagte die städtische Sanierungsbeauftragte Kerstin Müller. Dies werde wegen des Fachkräftemangels immer schwieriger.

Nach 18 Monaten Bauzeit sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Dann gibt es 14 neue Wohnungen, zwischen 50 und 90 Quadratmeter groß. Zu einigen Wohnungen wird ein Pkw-Stellplatz gehören.