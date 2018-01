SPD will Kreis-Turnhallen für Vereine öffnen

Jörg Kühl

Beeskow (jök) Das Schulverwaltungsamt in der Kreisverwaltung Oder-Spree überprüft, welche Turnhallen in kreislicher Trägerschaft auch für den Vereins- und Freizeitsport geeignet wären. Diesen Prüfauftrag hat der Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport auf seiner Sitzung am Dienstag erteilt. Zuvor hatte die SPD-Fraktion im Kreistag am 6. Dezember einen entsprechenden Antrag eingereicht.

Auf der Ausschuss-Sitzung präsentierte Amtsleiter Roland Pilz den aktuellen Sachstand. Demnach gibt es neun Schulsporthallen in kreislicher Trägerschaft. Drei davon, nämlich die Halle der Morus-Oberschule Erkner, die der Förderschule am Rund in Erkner und die der Förderschule Erich Kästner in Fürstenwalde werden bereits von Vereinen und Freizeitsportlern mitgenutzt.

Eine Mitnutzung für Vereine und Freizeitsportler ausgeschlossen ist nach dem aktuellen Stand in der Turnhalle an der Pestalozzi-Förderschule in Eisenhüttenstadt, in der Halle der Regine-Hildebrandt-Förderschule in Erkner sowie in der Halle an der Gesamtschule 3 in Eisenhüttenstadt. Hier stehen behördliche Auflagen, zum Beispiel in Sachen Brandschutz, gegen eine Ausweitung der Nutzungsarten. Noch ergebnisoffen ist die Prüfung im Fall der Turnhalle am Albert-Schweitzer-Gymnasium in Eisenhüttenstadt sowie im Fall der Hallen an den OSZ-Standorten Fürstenwalde und Eisenhüttenstadt. "Wir werden dem Ausschuss bis zur nächsten Sitzung darlegen, in welchen Hallen eine Nutzung für Vereine und Freizeitsport ermöglicht werden kann, welche Maßnahmen dafür notwendig sind und was das kostet", so der Amtsleiter.