Matthias Rudolph: "Mein Führungsstil ist kooperativ"

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Februar findet in Fürstenwalde die Wahl für das Bürgermeisteramt statt. Drei Kandidaten treten gegeneinander an. Die MOZ befragt jeden von ihnen vor der Wahl zu seinen Zielen. Mit Matthias Rudolph (Bündnis Fürstenwalder Zukunft) sprach Manja Wilde.

Herr Rudolph, Sie sind mit dem Nummernschild FW BM 252 unterwegs - also der Abkürzung für Bürgermeister und das Wahldatum. Sind Sie sich so sicher, zu gewinnen?

Das ist eher eine Marketingaktion. Ich will, dass über die Wahl und den Termin gesprochen wird. Es geht darum, Aufmerksamkeit zu erzeugen.

Welche Aufgaben wollen Sie als Bürgermeister als erstes anpacken?

Eine Bürgersprechstunde einrichten. Das Rathaus macht einen etwas unnahbaren Eindruck, darum soll sie im Foyer des Alten Rathauses stattfinden. Das Zweite ist das Thema Kita-Gebühren und Kita-Essengeld. Bürger haben ein Recht darauf, dass alles nachvollziehbar und transparent ist. Das Dritte ist, die Verwaltungsmitarbeiter kennenzulernen.

Sie versprechen sogar, die Kita-Gebühren ab dem zweiten Kind abzuschaffen. Was kostet das?

Es wurde von uns und der Verwaltung ausgerechnet. Stand 2016 waren es 400 000 Euro pro Jahr.

In der Stadtverordnetenversammlung kam der Einwand, das Geld lieber in die Einrichtung der Kitas zu stecken.

Warum kommen solche Vorschläge immer dann, wenn jemand mit neuen Ideen kommt? Es sind zwei Paar Schuhe: In Gebäude selbst zu investieren, ist Pflichtaufgabe. Die Befreiung von der Gebühr ist eine freiwillige. Es ist ein Baustein, die Stadt besser aufzustellen. Wir können uns das leisten, dank der Zinsersparnis ab 2019. Es fördert den Zuzug von Familien mit Kindern. Dadurch wird die Stadt noch attraktiver für die Wirtschaft. Weil sie sich dort ansiedelt, wo Fachkräfte sind. Es ist eine Säule, auf die viel aufbaut. Und sie ist vergleichsweise günstig, denn pro Einwohner erhält die Stadt im Schnitt 500 Euro an Zuweisung und Steuern jährlich.

Ihre Vision ist, dass Fürstenwalde 2040 rund 40 000 Einwohner hat. Bisher haben Sie sich in Diskussionen zur innerstädtischen Bebauung aber oft auf die Seite der Nachbarn künftiger Baugebiete gestellt, die sich durch Neues gestört fühlen. Wo wollen Sie bauen?

Bauen muss auch für die Anwohner erträglich sein. In gewachsenen Gebieten ist es kompliziert, einen neuen Kiez rein zu bauen. Das führt zu Streit, wenn man Nachbarn nicht frühzeitig einbezieht. Es geht um Gerechtigkeit, darum, wie bebaut wird. Wenn ein Anwohner, der neben der früheren Baumwollfabrik wohnt, harte Auflagen bekommen hat, wie er bauen darf, und später gibt es einen großzügigen B-Plan, entsteht das Gefühl von Willkür und Ungerechtigkeit.

Auch Ordnung und Sicherheit wollen Sie verbessern. Wie?

Das Sicherheitsgefühl vieler Fürstenwalder hat nachgelassen. Man kann die Beleuchtung verbessern, vor allem in den Nebenstraßen, zum Beispiel mit Bewegungsmeldern. Es muss wieder ein integratives Element geben, das alle Bürger zusammenführt. Da sehe ich meine Aufgabe. Dass nicht jeder nur an sich denkt, sondern man mehr auf einander achtet, auf seine Nachbarn.

Wie wollen Sie die Leute dazu bewegen.

Es geht nicht darum, neue Angebote von oben zu entwickeln. Warum nicht mal von anderen Kommunen lernen? Auch ich werde bestimmt acht Jahre brauchen, um ein neues Miteinander in der Stadt zu schaffen.

Das BFZ hat mehrfach moniert, dass die Stadt in ihrer Entwicklung getrieben sei durch Förderprogramme. Auch Sie wollen aber eine zentrale Förderstelle für Stadt, Unternehmen und Vereine einrichten.

Sie soll eine Erweiterung sein von dem, was es in der Stadt gibt. Sie soll auch diejenigen unterstützen, die selbst keine Kapazitäten haben, sich um Fördermittel zu kümmern. Bei Vereinen ist es eklatant. Ich sehe das als Service an, der kostenlos sein soll. Zur Kritik: In Fürstenwalde guckt man meist, was für Programme gibt es? Könnte man damit schnell was bauen? Richtig wäre: Erst planen, dann nach Fördermitteln suchen.

Haben Sie ein Beispiel für etwas, das schiefgelaufen ist?

Ja. Der Mitfahrerparkplatz auf dem Ketschendorfer Anger. So was gehört weiter an die Peripherie, an Autobahnausfahrten.

Das BFZ kritisiert oft die Vorschläge der Verwaltung und anderer Fraktionen. Wenn Sie Bürgermeister sind, ist es für Sie möglicherweise schwierig, Mehrheiten zu bekommen.

Die Mitarbeiter in der Verwaltung werden schnell feststellen, dass mein Führungsstil sehr kooperativ ist. In der Stadtverordnetenversammlung sehe ich die Funktion des Bürgermeisters darin, ordentliche und umfassende Beratungsvorschläge zu unterbreiten. Ansonsten ist in meinem Verständnis die Stadtverordnetenversammlung das richtige Gremium, um Meinungen auszutauschen. Wenn das verpönt ist, stelle ich die Frage nach dem Zustand der Demokratie.

Jetzt sind Sie selbstständiger Baufinanzierungsberater in einem Einzelunternehmen. Als Bürgermeister müssen Sie eine Riesenverwaltung führen.

In der Verwaltung sitzen qualifizierte Mitarbeiter, die wissen, was sie zu tun haben. Für mich geht es darum, dass alle an einem Strang ziehen, im Sinne der Bürger. Dafür ist es egal, ob es 10 oder 300 Mitarbeiter sind.

Geben Sie die Firma dann auf?

Ich werde meine Selbstständigkeit ruhen lassen. Dafür gibt es einen Plan, dass meine Kunden von Kollegen betreut werden. Die Wahl gilt für acht Jahre, alles aufzugeben, macht keinen Sinn. Ich wäre dann ja längst nicht im Rentenalter. Das Risiko ist groß. Aber was gibt es Schöneres, als für das tollste Amt der Welt zu kandidieren - Bürgermeister in der Heimatstadt zu sein.