Haushaltsplan lässt noch viele Fragen offen

Roland Becker

Velten (HGA) Es wird immer fraglicher, ob Veltens Haushaltsplan für 2018 am 1. Februar in der Form beschlossen wird, wie ihn die Verwaltung vorgelegt hat. Sowohl im Bau- als auch im Sozialausschuss wurden einzelne Ausgabeposten kritisiert. Im Sozialausschuss ging dies gar so weit, dass keines der vier Mitglieder dem aktuellen Entwurf zustimmte.

Laut der Ausschussvorsitzenden Katja Noack (SPD) entzündete sich die Kritik vor allem an der Villa Regenbogen. Die Verwaltung plant, dort in diesem Jahr eine Million Euro zu investieren. Bis dato hatte das Rathaus aber nicht mitgeteilt, welche Bauvorhaben derart zu Buche schlagen. "50 Prozent davon, so erfuhren wir, sollen in die Heizungsanlage fließen. Aber die Villa Regenbogen ist ans Fernwärmenetz angeschlossen", wunderte sich Noack. Von Verwaltungsseite wurde daraufhin mitgeteilt, dass die Investition in die Fernwärmerohre fließen solle. "Das war uns nicht schlüssig", urteilte die Vorsitzende. Auch die weiteren Vorhaben blieben laut Noack "schwammig". Dabei gehe es um Trockenlegungen, einen Lastenaufzug und die Vergrößerung der Cafeteria.

Im Bauausschuss hatte Andreas Noack (SPD) bemängelt, dass für den Bereich Tiefbau eine zusätzliche Stelle vorgeschlagen wird, die von Beginn an unbefristet sein soll. Er erinnerte daran, dass sich Bürgermeisterin Ines Hübner (SPD) dagegen ausgesprochen hatte, eine weitere unbefristete Stelle für die Feuerwehr in den Stellenplan aufzunehmen, solange dafür keine ausführliche Beschreibung der Arbeitsfelder vorliege. Diese konkrete Stellenbeschreibung fehle ihm auch im Bereich Tiefbau. Bevor die nicht vorliege, solle der Posten mit einem Sperrvermerk versehen werden.