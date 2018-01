Ortsvorsteher feiert runden Geburtstag

Volkmar Ernst

Neuendorf (OGA) Wer Werner Schulz nicht kennt, der kennt auch Neuendorf nicht. Umgekehrt gilt das Spruch ebenso. Werner Schulz ist der Neuendorfer Ortsvorsteher und feiert am heutigen Donnerstag seinen 70. Geburtstag. Die Schar der Gratulanten wird lang sein, denn Schulz ist wahrlich, wie es der Spruch besagt, bekannt wie ein bunter Hund. Klar, dass die Familie kommt, Freunde und Nachbarn, dann natürlich Vertreter der Kommune und die Teschendorfer Petrijünger. Bestimmt wird auch der Männerchor "Concordia" ein Ständchen vortragen, denn dem Gesangsensemble gehört Schulz bereits seit seinem 26. Lebensjahr an.

Gebürtiger Neuendorfer ist Schulz nicht. Im benachbarten Teschendorf erblickte er das Licht der Welt und verbrachte dort auch seine Kindheit. Nach der Schule folgte eine dreijährige Maurerlehre. Danach hielt Schulz acht Jahre der ZBO Nassenheide die Treue. (ZBO steht für Zwischengenossenschaftliche Bauorganisation, die "Baubrigade" der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften in der DDR).

Eine Zäsur war dann die Einberufung zum Grundwehrdienst. Nach der Entlassung sattelte Schulz um und fand in Teschendorf beim Fuhrbetrieb "Wollank" eine Anstellung als Kraftfahrer. Bis Ende 1979 war er dort, dann wechselte er zum VEB Deutrans. Bis fast Mitte der 1990er-Jahre transportierte Schulz für das Unternehmen die verschiedensten Güter über die Straßen zwischen Russland und Griechenland.

Sein privates Glück fand er mit Ehefrau Regina. Anfang der 1970er-Jahre zog das Paar von Teschendorf nach Neuendorf, was zu DDR-Zeiten gar nicht so einfach war, wie Schulz lachend anmerkt. Denn einem Umzug wurde zu jener Zeit nur zugestimmt, wenn ein Tauschpartner vorhanden war.

In Neuendorf haben sich die Eheleute seither ihr ganz privates Refugium geschaffen - ein Haus mit großem Garten. Der ist ihr Rückzugsort, um vom Alltag abschalten und sich erholen können. Als Hobby fordert der Garten viel Zeit und Kraft, die die beiden jedoch gerne in die Gestaltung und Pflege investieren.

Mit Politik hatte Werner Schulz zu DDR-Zeiten eher wenig am Hut und durch seine Arbeit als Kraftfahrer noch weniger Zeit. Doch seit der Wende engagiert er sich in der Lokalpolitik und arbeitete im Gemeinderat des zuerst noch selbstständigen Dorfes Neuendorf mit. "Das hier ist unser Ort. Den zu erhalten und mitzugestalten, das macht schon Spaß", gibt Schulz gern zu. Seine Frau ergänzt: "Es ist auch gut, dass er dadurch seit seinem Eintritt ins Rentendasein eine Beschäftigung gefunden hat. Ansonsten würde er mir noch meine Arbeit wegnehmen." Die Neuendorfer nehmen das Engagement von Schulz für den Ort gern an und unterstützen ihn dabei.

Was er sich wünscht, da hat Schulz ganz klare Vorstellungen. Gesundheit, die steht ganz oben auf seiner Liste. "Mit 70 Jahren, da darf das schon sein", sagt er. Einen guten Fang, wenn er die Angel in die Große oder Kleine Plötze wirft, ergänzt er. Gemeinsam mit seiner Frau etwas unternehmen, das gehört ebenso dazu. Weite Reisen eher nicht, stellt der ehemalige Fernfahrer klar, nimmt davon jedoch die Besuche in Österreich gleich aus. Denn die sind für ihn Pflicht, weil seine Mutter aus der Steiermark stammt.