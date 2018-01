S-Bahn erwartet Einschränkungen

dpa

Potsdam (dpa) In Berlin und Brandenburg wird es am Donnerstag stürmisch, am frühen Morgen war die Lage aber noch ruhig.

Die Feuerwehr Berlin und die Polizei Brandenburg meldeten keine wetterbedingten Einsätze. Die S-Bahn Berlin erwartet laut ihrer Internetseite wegen des Sturmtiefs "Friederike" Einschränkungen im Betrieb. Auch die Deutsche Bahn warnt ihre Fahrgäste auf ihrer Internetseite: Im Regional- und Fernverkehr seien Beeinträchtigungen möglich.

Laut dem Deutschen Wetterdienst sind ab Mittag im Süden Brandenburgs Sturmböen wahrscheinlich, schwere Sturmböen bis zu hundert Stundenkilometern sind gering wahrscheinlich. Im äußersten Süden ist die Wahrscheinlichkeit für schwere Sturmböen deutlich erhöht, es können einzelne orkanartige Böen auftreten. In Nordbrandenburg gibt es vor allem Windböen, vereinzelt auch Sturmböen.