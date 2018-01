GTI - 3,60 Meter kurz

Hajo Zenker

Berlin (MOZ) Die drei Buchstaben GTI sind seit 1976 ein fester Bestandteil der automobilen Sprachwelt. Hatte es doch Volkswagen geschafft, mit der Verwandlung des massentauglichen Golf in einen Volks-Sportler für Begeisterung zu sorgen. Die bis heute anhält. Und diverse Nachahmer hervorgebracht hat. Auch VW selbst hat das Angebot nach unten abgerundet. Zunächst 1998 mit dem Polo GTI, im Jahr 2000 folgte die GTI-Variante des heute nicht mehr erhältlichen Lupo. Und nun gibt es sogar den Zwerg unter den VW-Modellen als GTI - nämlich den Up. Das gerade 3,60 Meter kurze und eine Tonne schwere Wägelchen bekommt dazu 115 PS verpasst. Für heutige Verhältnisse nicht gerade ein PS-Protz. Aber hier zieht VW dann die Historienkarte: Der erste Golf GTI habe ja auch nur 110 PS gehabt, sei 3,70 Meter lang und nur 800 Kilogramm leicht gewesen. Damit sei der Up GTI „eine Hommage an die Ikone“.

Allerdings wäre vor 42 Jahren wohl nicht vorstellbar gewesen, dass ein sportives Auto mit einem Dreizylindermotor mit einem Liter Hubraum ausgerüstet sein könnte. Das macht sich bemerkbar im Klang, der schwankt zwischen normal, gequält und sportiv. Immerhin lassen sich 196 km/h als Spitze erreichen, der Spurt von 0 auf Tempo 100 soll in 8,8 Sekunden möglich sein (Ur-GTI 9,0 Sekunden). Eines ist beim Up GTI definitiv erfreulich: Die Handlichkeit. Dazu kommt das geschärfte Fahrwerk. Also Kurvenfahrt macht definitiv Spaß. Und der Komfortverlust hält sich in Grenzen.

Äußerlich passt natürlich besonders die legendäre rote Farbe (die sinnigerweise 170 Euro Aufpreis kostet), die sich in kleinen roten Punkten auf dem Armaturenbrett fortsetzt. Ansonsten ist der Wagen ein Up geblieben: verhältnismäßig viel Platz für ein solches Gefährt, aber auch viel harte Plastik und lackierte Bleche. Was man natürlich auch als Erinnerung an Ur-GTI-Zeiten deuten kann. Auch der Erwerb ist laut VW „nicht an hohe Preise gekoppelt“. Den Up als GTI gibt es, immer mit Klima und Leichtmetallfelgen, ab 16.975 Euro (der 60-PS-Up beginnt übrigens bei 9975 Euro). Bemerkenswert ist, dass der Up GTI als erstes Fahrzeug der Marke VW nach der neuen Verbrauchsnorm WLPT zugelassen worden ist, die mehr Realitätssinn in den Angaben verspricht. Demnach soll der Verbrauch bei 5,7 Litern Super auf 100 Kilometer liegen. Wir kamen in ersten Testfahrten auf exakt einen Liter mehr.

Man darf gespannt sein, ob sich bei den VW-Kunden heute noch 115 PS mit den legendären drei Buchstaben GTI verbinden lassen. Hajo Zenker