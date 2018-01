Ulrike Liedtke fordert mehr Professuren

Christian Schoenberg

Ostprignitz-Ruppin (crs) Die privat finanzierte Medizinische Hochschule Brandenburg(MHB) wird auf zusätzliche staatlich finanzierte Professuren angewiesen sein. Davon geht die Landtagsabgeordnete Ulrike Liedtke(SPD) aus.

Sie plädiert dafür, dass die Ärzte-Uni mit Sitz in Neuruppin und Brandenburg/Havel über den Forschungsverbund des Gesundheitscampus vier fest angestellte Professoren erhält. "Dazu werden wir einen neuen Landtagsbeschluss brauchen", sagte sie am Mittwoch. Die vier Professuren, die fest mit dem Standort Neuruppin verbunden werden sollen, seien wichtig dafür, dass die 2014 gegründete MHB im Jahr 2019 ihre Akkreditierung erhält. Laut Liedtke darf diese nicht gefährdet werden: "Wir haben eine Verantwortung gegenüber den Studenten. Sie brauchen Sicherheit."

Die Genehmigung des Landes, die Universität mit den Studiengängen Medizin und Psychologie zu gründen, war eigentlich unter der Voraussetzung erfolgt, dass sie privat betrieben wird und somit kein Geld aus dem Landeshaushalt braucht. Deshalb erhebt die MHB Studiengebühren. Liedtke stellte aber klar, dass die Ärzte-Uni nicht mit eigenen Mitteln diese zusätzlichen Professorenstellen finanzieren kann. Trotz möglichen Widerstands der Linkspartei geht sie davon aus, dass es zu einem positiven Landtagsbeschluss kommt: "Es ist zwar eine private Universität", sagte sie. Aber es handelt sich bei den Gesellschaftern - unter anderem die kreiseigenen Unternehmen der Ruppiner Kliniken und der Sparkasse Ostprignitz-Ruppin sowie die Neuruppiner Stadtwerke - um öffentliche Träger. Der Ansatz, sie allein mit der Last stehen zu lassen, "kann auf ewig nicht sein", so Liedtke.

Die vier zusätzlichen Professuren würden auf die zwölf bestehenden des Gesundheitscampus aufgesattelt. Sieben dieser Stellen sind an der Uni Potsdam, vier an der Technischen Universität Cottbus-Senftenberg und eine am MHB-Standort Brandenburg/Havel angesiedelt. Der zweite MHB-Standort Neuruppin wurde bislang nicht mit einer Professur innerhalb dieses Forschungsnetzwerkes bedacht. Selbst hat die MHB neben 23 klinischen Professuren fünf hauptamtliche Professoren angestellt.