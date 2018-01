OGA

Glienicke (OGA ) Dass die Hintertür aufgebrochen ist, bemerkte ein Mitarbeiter des Marktes, der zur Arbeit erschien. Gegen 4.45 Uhr wurde die Polizei verständigt. Laut Ariane Feierbach von der Polizeidirektion Nord wurde der Tresor in einem der hinteren Räume aufgebrochen und das Bargeld daraus gestohlen. Wie viel teilt die Polizei aus ermittlungstechnischen Gründen in der Regel nicht mit. Kriminaltechniker sicherten am Morgen die Spuren des Einbruchs.