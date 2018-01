Kleiderspenden sind immer willkommen

Bärbel Kraemer

Bad Belzig (BRAWO) Knapp 1.000 Mützen, T-Shirts und Pullover konnten in dieser Woche in die Regale der Kleiderkammer im Bad Belziger Übergangswohnheim am Weitzgrunder Weg einsortiert werden. Lange blieben die Kleidungsstücke dort jedoch nicht liegen. Die ersten Stücke wechselten bereits kurze Zeit darauf in die Hände der Bewohner.

Die Kleiderspende stellte der Berliner Unternehmer Andre Heine zur Verfügung. Eigentlich hatte der Geschäftsführer der Firma Booh!outfit bei der Übergabe der Ware vor Ort persönlich dabei sein wollen.

Dieses Vorhaben zerschlug sich jedoch kurzfristig, sodass sich Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos) der Sache allein annehmen musste. Er erklärt: "Einmal im Jahr macht die Firma eine Räumungsschenkung für soziale Zwecke. Es handelt sich um Neuware, die nicht abverkauft wurde oder um Fehldrucke."

Andre Heine, der ansonsten mit seiner Ware Projekte in Afrika unterstützt, hatte die Einrichtung in Bad Belzig im vergangenen Jahre bereits einmal mit einer Kleiderspende bedacht. "Ich habe Roland Leisegang lange vor seiner Bürgermeisterzeit über die Band Keimzeit kennengelernt", erläutert der Berliner Unternehmer.

Die Idee, auch das Übergangswohnheim in der Kur- und Kreisstadt mit einer Spendenaktion zu unterstützen, entstand bereits vor Leisegangs Amtsantritt als Bürgermeister, als er noch Geschäftsführer des Arbeits- und Ausbildungsförderungsverein in Kuhlowitz war.

Trotz der großzügigen Kleiderspende besteht im Übergangswohnheim ein Bedarf an warmer Winterkleidung und festen Schuhen. Auch für die jüngsten in der Einrichtung, drei Babys, sind Kleiderspenden Willkommen.