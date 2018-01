dpa-infocom

Kitzbühel (dpa) Skirennfahrerin Viktoria Rebensburg soll nach ihrer Grippe-Pause am Dienstag beim Riesenslalom am Kronplatz in Südtirol wieder antreten können. Das sagte der Alpinchef des Deutschen Skiverbands, Wolfgang Maier, am Rande der Hahnenkammrennen in Kitzbühel.

Er gehe davon aus, dass Rebensburg am Sonntag wieder trainieren könne und am Dienstag ganz normal starten werde. Deutschlands beste Skirennfahrerin und größte alpine Medaillenhoffnung für Olympia verzichtete am vergangenen Wochenende wegen der Folgen einer Virus-Erkrankung auf die Speedrennen in Bad Kleinkirchheim und ist auch in Cortina d'Ampezzo nicht am Start.