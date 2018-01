Soziales Engagement beim VAL ausleben

Juliane Keiner

Bad Belzig (BRAWO) Im Bundesfreiwilligendienst engagieren sich Menschen aller Altersgruppen - vom Jugendlichen bis zum Rentner für das Allgemeinwohl. Der Verein für Arbeit und Leben e.V. mit Sitz in Bad Belzig ist seit Jahren Einsatzstelle im Bundesfreiwilligendienst und bietet insbesondere in den Angeboten des Dienstleistungszentrums mit Lebensmittelausgabe, Möbelbörse, Kleiderkammer, Änderungsschneiderei oder Fahrradwerkstatt vielfältige Einsatzmöglichkeiten, sich für hilfebedürftige Menschen einzubringen.

Für das noch frische Jahr 2018 plant der VAL weitere Freiwilligeneinsätze. "Menschen, die Interesse haben, uns in unserer täglichen Arbeit zu unterstützen, sind angesprochen und aufgefordert, sich bei uns zu melden", so VAL-Chefin Jutta Gehrke.

Interessenten sollten das 27. Lebensjahr vollendet haben. In Würdigung des freiwilligen Engagements sieht das Bundesfreiwilligendienstgesetz die Zahlung eines monatlichen Taschengeldes und die Gewährung von Urlaub vor.

Interessenten melden sich bitte in der Geschäftsstelle des Verein für Arbeit und Leben in der Lübnitzer Straße 27 a in Bad Belzig oder wählen die Telefonnummer 033841/469680.