DHB-Team mit unverändertem Kader in die Hauptrunde

dpa-infocom

Zagreb (dpa) Die deutschen Handballer starten mit unverändertem Kader und der Hoffnung auf eine schnelle Leistungssteigerung in die Hauptrunde der Europameisterschaft in Kroatien.

Er werde seinen 16er-Kader vor dem ersten Hauptrunden-Match am Freitag (18.15 Uhr) gegen Tschechien nicht verändern, sagte Bundestrainer Christian Prokop. «Wichtig ist eine Steigerung von den Positionen, im Angriff muss mehr kommen», betonte Prokop vor der Abreise nach Varazdin, wo die nächste Turnierphase ausgetragen wird. Lediglich die beim 25:25 gegen Mazedonien im Angriff überzeugenden Patrick Groetzki und Steffen Weinhold nahm er von der Kritik aus.

DHB-Vizepräsident Bob Hanning forderte gegen die als Außenseiter angereisten Tschechen eine klare Leistungssteigerung. «Fakt ist, wir müssen jetzt liefern, ohne Diskussion. Wir müssen Tschechien schlagen.» Neben den Tschechen wird die DHB-Auswahl in der Hauptrunde am Sonntag noch auf Olympiasieger Dänemark und am kommenden Mittwoch auf Vize-Europameister Spanien treffen. Mit Blick auf den angepeilten Einzug ins Halbfinale darf sich der Europameister praktisch keinen weiteren Ausrutscher mehr erlauben. Noch am Abend sollte das DHB-Team in Varazdin die erste Trainingseinheit absolvieren.