Eine haarige Angelengenheit

Stefan Klug

(MOZ) Dem Ärger in der Schule folgt erst der Ärger daheim und dann die große Erkenntnis. Denn zuhause findet Adam Briefe seines vermeintlich toten Vaters an seine Mutter und beschließt, der dicken Luft zu entkommen, indem er zum Erzeuger reist. Doch die Überraschung ist sprichwörtlich groß. Denn Papa ist ein Bigfoot. Nicht weil er so ungewöhnlich groß und behaart ist und mit den Tieren reden kann, lebt er hier in der Einöde, sondern weil ein mächtiger Konzern an die DNA des gigantischen Haarwuchses will, um richtig Geld zu machen. Leider sind die Häscher des Kapitals Adam gefolgt, so dass die traute Zweisamkeit mit Papa nur von kurzer Dauer ist. Aber auch ein Bigfoot Junior kann ein ernstzunehmender Gegner sein. So haben Adam und Papa nicht vor, klein beizugeben.

"Bigfoot Junior" kommt aus der Animationsschmiede, die schon für die Sammy-Abenteuer und andere Streifen verantwortlich zeitigte. Und diese Erfahrung merkt man dem Geschehen an, das hätte auch gut ein Realfilm werden können. Die Geschichte ist geradlinig und soweit notwendig solide erklärt. Um das vor allem junge Zielpublikum nicht zu überfordern, werden nicht irgendwelche Dinge erfunden, sondern einfach der Wunsch nach vollem Haar in den Mittelpunkt gestellt. Das ist clever. Ansonsten setzten die Macher auf bewährte Zutaten wie Zusammenhalt in der Familie, Mut und Freundschaft. Die Bösewichte sind meist dunkel dargestellt, das vereinfacht zudem die Orientierung. Insgesamt ein gelungener Familienspaß, der neben Unterhaltung auch Spannung bietet.

Genre: Animation; FSK: 6 Jahre; Laufzeit: 92 Minuten; Verleih: studiocanal; Regie: Ben Stassen, Jeremy Degruson; B/F 2017