Mit den Waffen der Frauen

Stefan Klug

(MOZ) Mal wieder wird in der Schweiz versucht, das Frauenwahlrecht einzuführen. Es ist 1971 und seit der Flower-Power-Bewegung sind neue Gedanken auch bis in ein kleines Dorf im Appenzell gelangt. Hier wohn Nora mit ihrem Mann und den zwei Buben, hat sich aber auch um den grummelingen Schwiegervater zu kümmern. Die junge Frau fühlt sich mit ihrem Alltag nicht ausgefüllt und möchte gern wieder arbeiten. Dafür braucht sie aber die Einwilligung ihres Mannes, der sich sträubt. Zur gleichen Zeit kommt Nora in Kontakt mit Aktivistinnen für das Wahlrecht. Und sie beginnt zu verstehen, dass sie selbst, also die Frauen etwas tun müssen, wenn sich die Dinge ändern sollen.

Petra Volpe hat exemplarischen den bis in die Familien, in die Beziehungen gehenden Zwiespalt zum Thema gemacht, der dem Wahlrecht vorausgegangen war. Dabei beweist sie ein Händchen für die feinen Zwischentöne. Lautstarke Feministinnen spielen nur kurz und untergeordnet eine Rolle. Es sind die vor allem alltäglichen und kleinen Dinge, mit denen die Frauen des Ortes Überzeugungsarbeit leisten. Mitunter aber auch mit Druck. Das alles ist ernst, aber nie dramatisch in der Darstellung. Anstatt mit dem erhobenen Zeigefinger ist es vor allem eine auch leicht amüsante Art, mit der das Thema angegangen wird. So kann es durchaus sein, dass mancher Zuschauer sich oder eigene Verhaltensweisen wiedererkennt, auch über 40 Jahre nach Einführung des Wahlrechts.

Genre: Drama; FSK: 6 Jahre; Laufzeit: 96 Minuten; Verleih: Alamonde; Regie: Petra Volpe; Marie Leuenberger, Maximilian Simonischek, Rachel Braunschweig; Ch 2017