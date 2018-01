In Vino Veritas

Stefan Klug

(MOZ) Weil er sich mit dem Vater überworfen hat, verlässt Jean das elterliche Weingut und reist um die Welt. Zehn Jahre später kommt er zurück. Der Vater liegt im sterben, die Mutter ist bereits seit Jahren tot. Die beiden jüngeren Geschwister managen das Gut recht ordentlich. Doch als der Vater dann kurz nach Jeans Rückkehr stirbt, müssen 500 000 Euro Erbschaftssteuer bezahlt werden. Guter Rat ist teuer. Verkaufen, teilweise verkaufen, selbst betreiben - man kann sich nicht wirklich einigen. So wird erst einmal die Lese abgeschlossen und der neue Wein gemacht. Dann kommt der Winter und auch jetzt ist genügend Arbeit am Berg. Jean merkt, wie sehr er gebraucht wird. Er hängt zwar nicht so sehr am Gut wie seine Schwester, aber irgendwie ist das ja auch sein Zuhause. So muss eine Entscheidung zwischen persönlichen und den Belangen aller gefunden werden.

Allein schon der Blick über den Weinberg im weichen Herbstlicht lohnt den Film. Cédric Klapisch versteht es gekonnt, eine ansich normale Geschichte völlig unaufgeregt und doch unterhaltsam zu erzählen. Er legt dabei vor allem Wert auf die Entwicklung seiner drei Hauptfiguren, die sich nach zehn Jahren Trennung erst wieder finden müssen. Der Weinberg ist dabei das bindenden, aber auch zugleich trennende Glied, der einer allein kann ihn nicht halten, alle drei zusammen wollen es anfangs aber auch nicht. So ist das mit dem Film wie mit dem Wein, mit der Zeit wird das Bild runder, bekommt die Handlung mehr Fülle und alles zusammen mehr Geschmack.

Genre: Unterhaltung; FSK: 6 Jahre; Laufzeit: 114 Minuten; Verleih: studiocanal; Regie: Cédric Klapisch; Pio Marmaï; Ana Girardot, François Civil; F 2017