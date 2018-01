Sie stehn' auf Berlin

Stefan Klug

Berlin 1989 (MOZ) Der Mauerfall steht kurz bevor, der kalte Krieg aber tobt trotzdem. Und so sind diesseits und jenseits der Grenze die Geheimdienste unterwegs in der geteilten Stadt. Lorraine Broughton ist dabei für den MI 6 unterwegs, um im Auftrag der Krone eine geheime Liste sicherzustellen, die einen Überblick über die im Einsatz befindlichen Agenten gibt. Der Inhalt ist aber zugleich auch die Lebensversicherung für einen Stasi-Mann, der in den Westen will. Das Problem, Lorrains Kontaktperson in Ost und West ist ein Typ, der schon seit Jahren in Berlin ist und offensichtlich die Grenze zwischen gut und böse nicht so streng zieht. Da gilt es, keine halben Sachen zu machen.

Hauptdarstellerin Charlize Theron hat nicht die Absicht, anderes zu tun. Das wird gleich in den ersten Filmminuten klar. Mit vollem Körpereinsatz steigt sie in die Rolle der Lorraine Broughton ein. Nichts anderes erwartet David Leitch aber auch von seinen anderen Beteiligten. Die illustre Riege bekannter Gesichter ist hervorragend gecastet. Vom zwielichtigen James McAvoy bis hin zum Überläufer Eddie Marsan. Basierend auf einer Graphic Novel bedient sich der Regisseur durchaus comic-hafter Instrumente bei der Inszenierung, es geht neben der bloßen Action vor allem um plakative Ansichten. So wirft er die Highlights eines ganzen Jahrzehnts in dessen letzten Jahr, sowohl was Mode, Musik oder Lebensansichten betrifft. Da die Geschichte im Prinzip in der Rückblende erzählt wird möchte man meinen, dass darunter die Spannung leidet. Dies ist aber nicht der Fall, zumal Leitch noch ein paar Asse im Ärmel hat. Durchaus sehr sehenswert ist das Berlin des Jahres 1989 gelungen und hier vor allem der Osten. Alles etwas schrill zwar, aber durchaus authentisch.

Genre: Action; FSK: 16 Jahre; Laufzeit: 115 Minuten; Verleih: Universal: Regie: David Leitch; Charlize Theron, James McAvoy, Sofia Boutella; USA 2017