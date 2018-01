Eine Kinderfeuerwehr für Linum

Markus Kluge

Linum (MOZ) Die Feuerwehr in der Gemeinde Fehrbellin baut ihre Nachwuchsgewinnung weiter aus. In Linum wird am Sonnabend die zweite Kinderfeuerwehr gegründet - weil die Nachfrage so groß ist.

Die Formalitäten und die Absprachen mit den Eltern der Sechs- bis Zehnjährigen sind bereits erledigt, sagt Gemeindejugendwart Manuel Jaffke. An diesem Sonnabend um 14 Uhr wird in Linum die Einheit für die Jüngsten aus der Taufe gehoben. Es ist die zweite neben der in Fehrbellin, die laut Jaffke schon bestens ausgelastet ist.

"In der Kinderfeuerwehr führen wir die Mädchen und Jungen spielerisch an den Feuerwehrdienst heran", so der Linumer. Das reicht von einem Hindernisparcours, den es zu bewältigen gilt, bis hin zu Technikfragen, wenn beispielsweise mit einem ferngesteuerten Auto ein Schlauch abgefahren wird und die Kinder sämtliche Teile erraten sollen, an dem das Auto stoppt. Das mache nicht nur Spaß, sondern bleibe auch im Gedächtnis hängen, so Jaffke. Der kamerdschaftliche Umgang spiele ebenfalls von Anfang an eine wichtige Rolle.

Getroffen wird sich künftig in Linum alle zwei Wochen für etwa eine Stunde in oder an der Feuerwehr. "Wenn ich die Hilfe der Eltern brauche, lade ich sie mit dazu ein", sagt Jaffke. Ein Nein wird er da aber selten hören. Die Nachfrage nach der Kinderfeuerwehr war in diesem Fall auch so groß, weil entweder ein Elternteil, ein Onkel oder ein anderer Angehöriger schon im aktiven Dienst steht. Der Gemeindejugendwart ist da selbst das beste Beispiel: Sein Junior Florian wird ebenfalls Mitglied in der Kindereinheit sein. Nicht selten bringen die Mädchen und Jungen ihre Freunde mit, die dann auch einmal die Feuerwehr-Welt kennenlernen wollen.

Der große Vorteil an diesem Angebot ist laut Jaffke, dass die Kinder schon über alles Bescheid wissen, wenn sie Mitglied in der Jugendfeuerwehr werden. "Die Übergangsquote liegt bei 100 Prozent", sagt er. Wenn ein Mädchen oder Junge Spaß in der Kinderfeuerwehr hat, möchte das Kind auch in der Jugendfeuerwehr nicht fehlen. "Für wen das nichts ist, der steigt sowieso viel früher aus", so Jaffke. Das sei aber der kleinste Teil.

Neben den zwei Kinderfeuerwehren gibt es in der Gemeinde in Dechtow, Manker, Linum, Wustrau-Altfriesack-Langen, Fehrbellin, Lobeofsund und Wall auch jeweils Jugendfeuerwehren. Die große Hoffnung der Einheiten ist natürlich, dass die Jugend sich nach dieser Laufbahn später auch für den aktiven Dienst entscheidet. In Linum wird am Sonnabend dafür der Grundstein gelegt. Eine Uniform gibt es für die Kleinsten in der Feuerwehr zwar nicht, dafür aber schon mal ein T-Shirt und für die Eltern Kaffee und Kuchen, so Jugendwart Jaffke.