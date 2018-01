Hupfdohlen aller Länder...

Stefan Klug

(MOZ) Just Dance, der Name ist Programm. Und dies schon seit Jahren. Tanzen - ob allein, zu zweit gemeinsam, im Battle oder mit der Community weltweit. Das simple Prinzip, den Bewegungen eines Vorturners zu folgen und je nach Grad der Genauigkeit Punkte einzuheimsen, hat die Tanzmatten aus den frühen 2000er Jahren aus den Wohnzimmern verbannt. Nunmehr reicht eine Kamera für die Next-Gen-Konsolen oder das entsprechende Eingabegerät für ältere Modellvarianten.

Just Dance 18 rüttelt mitnichten am erfolgreichen Spielprinzip. Auch wenn grundsätzlich der Gamesindustrie vorgeworfen werden muss, immer mehr Risiken in Sachen Veränderung zu scheuen, hier wäre jegliche Anklage ohne Grund. Denn eigentlich ist nichts besser, also auch nicht anders zu machen. Natürlich würde es allen gefallen, hätte man die originalen Videos als Vorlage zur Verfügung, wie es einst bei SingStar der Fall war. Doch nicht in jedem Clip wird getanzt und die Bearbeitung derselben wäre wohl aufwendiger als die komplette Neuproduktion wie geschehen.

40 Songs stehen anfänglich zur Auswahl, die ebenfalls wie gewohnt, das Spektrum von gerade angesagt über Klassiker bis hin zu Exot bedienen. Von "Despacito" über Bruno Mars, Ariana Grande bis hin zu Queen, Boney M. oder "How far I'll go" aus dem Disney-Film Vaiana reicht die Auswahl. Wer mehr will muss den kostenpflichtigen Streaming-Dienst "Unlimited" abonnieren und kann dann auf rund 300 Tracks zugreifen. Bis die dann abgetanzt sind ist der Winterspeck ganz sicher weg.

Um auch das jüngere Publikum vor die Konsole zu bekommen oder die Sache einfach einfacher zu machen, gibt es nunmehr auch eine eigene Kids-Abteilung. Hier sind die Songs eher kindgerecht und die Kontrolle der Moves weniger streng. Wobei, wirklich genau hin schaut nur die XBoxOne. Denn via Kinect lassen sich die Bewegungen auch bei schwacher Beleuchtung gut einfangen, entsprechend exakt muss das Nachtanzen erfolgen. Zu Belohnung wird dann allerdings ein zusammenfassender Clip eingespielt, der die Tänzer dann noch mit lustigen Masken versieht.

Das Gegenteil von genau beschreibt die Handy-Eingabe am besten. Die scheint für Couch-Potatos gemacht. Mitunter reicht es, das Mobiltelefon - die Steuerung erfolgt über eine App - nur zu schwenken, um Punkte und Sterne zu sammeln. Wem das zu träge ist, der sucht im Dance-Lap bei wechselnden Themen und Choreografien oder im Fitnessmodus neue Herausforderungen. Schließlich gibt es noch ein weltweites Ranking, bei dem man wohl ein Leben lang am eigenen Listenplatz arbeiten kann. Tanzfreunden sei also eine unbedingte Empfehlung ausgesprochen, gesellige Runden garantiert.

Just Dance 18 für PS4 und XBoxOne; Ubisoft