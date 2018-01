Streit endet im Straßengraben

Nauen (MOZ) Der Streit zwischen einem 29-Jährigen und seiner 42-jährigen Partnerin endete am frühen Donnerstag mit einem Autounfall auf der Bundesstraße 5. Nachdem die Havelländerin ihren Lebensgefährten von einer Feier abgeholt hatte, kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung. Die Frau wurde schließlich durch Handgreiflichkeiten angegangen und bedroht. Nachdem der Streit zunächst im Auto begonnen hatte, wurde er nach dem Stopp des Wagens auf der Straße fortgesetzt. Der Mann, der keinen Führerschein hat, stieg schließlich in das Auto und fuhr davon. Wenig später landete der Wagen in einem Graben auf der B5. Polizeibeamte nahmen den Mann schließlich vorübergehend fest.