Freitagstreff für junge Menschen

Anja Linckus

Brandenburg (MOZ) Der von der Selbsthilfekontaktstelle initiierte Freitagstreff für junge Erwachsene findet das nächste Mal am kommenden Freitag, 19. Januar, um 18 Uhr im Herzschlag, Große Münzenstraße 17, statt. Menschen zwischen 25 und 39 Jahren können bei diesem Stammtisch über ihre Ängste, Probleme und Nöte sprechen und sich so gegenseitig unterstützen. Die Themen können dabei vielfältig sein und von Prüfungsangst, Problemen in der Partnerschaft bis hin zum Umgang mit chronischen Erkrankungen reichen. Die Anwesenden bestimmen selbst, worüber sie reden und wie viel sie von sich preisgeben möchten.

Der Freitagstreff findet fortlaufend jeden dritten Freitag im Monat um 18 Uhr statt.

Weitere Informationen gibt es bei der Selbsthilfekontaktstelle unter 03381/2099334.