Hausgemachtes Bier für den Minister

Sandra Euent

Berlin/Havelland (BRAWO) Die Internationale Grüne Woche (IGW) zieht ab Freitag wieder zehntausende Menschen in die Messehallen unter dem Berliner Funkturm. Unter den 1.660 Ausstellern aus 66 Ländern präsentieren auch regionale Anbieter aus dem Land Brandenburg ihre Produkte aus den Bereichen Landwirtschaft, Ernährung und Gartenbau. Sie sind in Halle 21a, der sogenannten Brandenburg-Halle, gebündelt.

Brandenburgs Agrarminister Jörg Vogelsänger (SPD) ging bereits am Donnerstag, einen Tag vor Publikumsöffnung, durch die Halle und verschaffte sich einen Überblick über das Angebot. Dabei kam er auch am Stand des Erlebnisparks in Paaren-Glien vorbei, wo die beiden Geschäftsführer Ute Lagodka und Steffen Krebs dem Minister Schnittchen mit Leberwurst aus hauseigener Produktion und Bier aus der dortigen Braumanufaktur reichten. Der Erlebnispark wirbt auf der IGW für seine vielen über das Jahr verteilten Veranstaltungen, darunter auch die traditionell zu Himmelfahrt stattfindende Brandenburgische Landwirtschaftsausstellung (BraLa).

Ebenfalls auf der Grünen Woche vertreten ist der Tourismusverband Havelland. Dieser war jedoch zum Rundgang des Agrarministers einer von den wenigen Ständen in der Brandenburghalle, die nicht besetzt waren. Beworben wird hier die gesamte Reiseregion, inklusive dem Projekt Havelland-Küchen. An dem Gemeinschaftsstand wird auch der Rathenower Optikpark an zwei Tagen mit persönlichem Einsatz Besucher auf die neue Saison aufmerksam machen.

Die Internationale Grüne Woche kann noch bis einschließlich 28. Januar täglich von 10.00 bis 18.00 Uhr, am 26. Januar bis 20.00 Uhr, besucht werden. Erstmals integriert ist vom 25. bis 28. Januar das Pferdesportevent Hippologica. Pro agro zeigt dort mit seinem Arbeitskreis Brandenburger Pferdehöfe Flagge und wird unterstützt vom Brandenburgischen Haupt- und Landgestüt aus Neustadt/Dosse. Tickets gibt es an der IGW-Tageskasse und via Internet auf www.gruenewoche.de.