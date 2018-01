Noch kein Tatverdächtiger

René Wernitz

Rathenow (BRAWO) Seit einigen Tagen stehen Kerzen vor dem Eingang zum Haus in der Goethestraße, in dem am vergangenen Samstag bei einem Brand zwei Leichen entdeckt wurden. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen von einem Tötungsdelikt aus. Ein Tatverdächtiger ist noch nicht ermittelt. Heiko Schmidt, Sprecher der Polizeidirektion (PD) West, erläuterte gegenüber BRAWO, dass eine zwölfköpfige Ermittlergruppe die Mordkommission bilde - unter dem Dach der in Brandenburg an der Havel ansässigen Polizeidirektion. Die Gruppe werde durch Spurenauswerter des Landeskriminalamts (LKA) und Gerichtsmediziner unterstützt. Viele Hinweise und Zeugenaussagen, denen noch nachgegangen werden muss, so Schmidt.

Wie BRAWO am Mittwoch berichtete, hatte es am Morgen des 13. Januar in einem Mehrfamilienhaus in der Goethestraße gebrannt. Bei den Löscharbeiten hatte die Feuerwehr zunächst die Leiche einer 36-Jährigen entdeckt, später auch die eines 34-jährigen Bekannten der Frau. Die Todesursachen seien der Polizei bekannt, so Schmidt. Doch Einzelheiten zu den Umständen der Tode werden aus ermittlungstaktischen Gründen auch hier nicht genannt.