Friederike verschont Oberhavel bislang

Tilman Trebs

Oberhavel (Tilman Trebs ) Sturmtief Friederike hat Oberhavel bislang verschont. Nach Angaben der Feuerwehrleitstelle in Eberswalde gab es bis 19 Uhr so gut wie keine witterungsbedingten Einsätze im Landkreis. Nur in Himmelpfort stürzte ein Baum um. „Es ist sehr ruhig“, sagte ein Sprecher. Auch die Polizei vermeldete lediglich einige witterungsbedingte Unfälle nach den Schneefällen am Vormittag.

Bahnreisende müssen aber schon wieder mit Einschränkungen leben. Probleme gibt es beim RE 5, der auf dem Weg zwischen Berlin und der Ostsee den Landkreis durchquert. Wegen Sturmschäden wurde die Bahnstrecke zwischen Stralsund und Neustrelitz gesperrt. In der Folge kommt es auch an den Oberhaveler Bahnhöfen zu Verspätungen und Zugausfällen.

Unklar ist, wie sich das Wetter in den kommenden Stunden entwickelt. Nach Auskunft der Feuerwehrleitstelle gibt es vom Deutschen Wetterdienst für Oberhavel bislang keine konkrete Unwetterwarnung. „Am Nachmittag zog der Schnee im Norden und der Sturm im Süden am Landkreis vorbei. Vielleicht war es das auch schon“, hieß es aus der Leitstelle. Vorsicht sei dennoch weiter geboten. Bei Sturmböen solle man lieber zu Hause bleiben.

Den Schulen war am Morgen vom Staatlichen Schulamt empfohlen worden, im Bedarfsfall Unterricht ausfallen zu lassen oder Kinder bei schweren Unwettern nicht allein nach Hause zu schicken. „Wir haben aber keine Rückmeldung darüber, ob tatsächlich Unterricht ausgefallen ist“, sagt Schulrat Dietmar Menzel am Nachmittag.

Einige Schulen ließen aber ihreTurnhallen vorsorglich ab dem Nachmittag geschlossen. Unter anderem in Löwenberg fielen deshalb Sportkurse aus.