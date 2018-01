Drei Jahre nach der Liebes-Flucht: Josephine (17) will Onkel (49) heiraten

Odin Tietsche

Schildow (Odin Tietsche ) Vor drei Jahren fahndete die Polizei europaweit nach der damals 14-jährigen Josephine aus Schildow und ihrem 32 Jahre älteren Onkel. Gefunden wurde das ungleiche Paar damals auf einem Campingplatz in Frankreich. Mittlerweile wohnen beide zusammen in Berlin – und schmieden nun Hochzeitspläne.

Bei RTL sprachen die beiden am Donnerstag erstmals über die vergangenen drei Jahre, über ihre Liebe und ihr gemeinsames Leben in der Hauptstadt. „Wir sind ein glückliches Paar, beste Freunde, Seelenverwandte. Wir verstehen uns in jeder Hinsicht und tun uns einfach gut“, so die heute 17-jährige Josephine. Ihr 49-jähriger Onkel und Lebenspartner ist inzwischen von seiner damaligen Frau geschieden, will nun mit seiner Nichte die Ringe tauschen. „Ich möchte nichts anderes mehr erleben“, sagt der Architekt im Interview.

Anfangs hatte er seine Zuneigung zu ihr verhindern wollen: „Ich wollte das ja vermeiden, indem ich das wegschiebe. Ich hatte ja eine Familie, die ich auch nicht im Stich lassen wollte.“ Dann aber flüchteten die beiden nach Spanien und Frankreich, wo sie nach gut fünf Wochen von der Polizei gestellt wurden. Auch Josephine ist überzeugt von der Beziehung zu ihrem angeheirateten Onkel, mit dem sie nicht genetisch verwandt ist: „Ich wollte diesen Kontakt und habe aus meinem eigenen Willen die Gefühle entwickelt - auch den Willen eine Beziehung mit ihm zu führen. Ich wurde nicht manipuliert von ihm“, betont sie nochmals im Interview.

Doch nach der Rückkehr nach Deutschland beginnt für beide der eigentliche Kampf - gegen Josephines Eltern, die ihre Tochter für psychisch krank halten und in eine Psychiatrie einweisen lassen, gegen die Behörden, gegen Vorurteile und Ablehnung, aber für ihre Liebe. Mit Erfolg. „Wir sind glücklich, weil wir es endlich geschafft haben, wenigstens einigermaßen in Ruhe leben zu können", sagt Josephine. Das Happy End soll dann demnächst mit der Hochzeit perfekt gemacht werden.