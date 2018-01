Sturmböen in Berlin erwartet

dpa

Berlin (dpa) Ein Sturm- und Orkantief über Deutschland legt den Bahnverkehr und viele Flughäfen im Westen lahm.

Das hat Folgen für Berlin. Aber auch in der Hauptstadt sollte es am Donnerstagabend noch stürmisch werden.

Das Sturmtief "Friederike" über Teilen Deutschlands hat in Berlin zunächst vor allem Verkehrsbehinderungen mit sich gebracht. Fernverkehrszüge würden Berlin nicht mehr verlassen, teilte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Donnerstagnachmittag mit. Die Bahn stellte den Fernverkehr bundesweit ein. Auch mehrere Flugverbindungen zwischen Berlin-Tegel und Amsterdam sowie mehreren Städten im Westen Deutschlands wurden gestrichen, wie ein Flughafensprecher am Donnerstag sagte. Grund war die verschärfte Wetterlage an den Abflugs- beziehungsweise Zielorten.

Der Deutsche Wetterdienst erwartete für Berlin ab dem Nachmittag Sturmböen mit 65 bis 85 Kilometer pro Stunde. Stürmischer sollte es dagegen in Brandenburg werden. Für die Hauptstadt gab es zunächst keine Unwetterwarnung. Ein DWD-Sprecher betonte aber, dass auch die erwarteten Böen "nicht harmlos" seien.

Bis zum Nachmittag wurden rund 20 innerdeutsche Flüge nach oder von Berlin-Tegel gestrichen. Da etwa in Köln/Bonn und Düsseldorf Maschinen am Boden bleiben mussten, fehlten die Maschinen in Berlin für Flüge zurück in die betroffenen Städte. Weitere Ausfälle seien nicht ausgeschlossen, sagte Flughafensprecher Lars Wagner.

Keine Einschränkungen gab es in der Region zunächst im regionalen Bahnverkehr sowie bei S- und U-Bahnen, wie Sprecher der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) und der Deutschen Bahn mitteilten. Auch Fernverkehrszüge mit dem Ziel Berlin, die bereits unterwegs waren, würden die Hauptstadt noch anfahren.

Vor genau elf Jahren, am 18. und 19. Januar 2007, war Orkan Kyrill über Europa hinweggefegt. Erstmals in der Geschichte der Deutschen Bahn stand der Schienenverkehr damals fast völlig still, Tausende Reisende strandeten. Am Berliner Hauptbahnhof, der acht Monate zuvor eröffnet worden war, brachte der Wintersturm einen tonnenschweren Träger zum Einsturz. In Deutschland starben damals elf Menschen.