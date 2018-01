Nach Auseinandersetzung zwei Verdächtige in Haft

dpa

Cottbus (dpa) In der Lausitz-Stadt Cottbus sorgt erneut eine Auseinandersetzung zwischen deutschen und ausländischen Jugendlichen für Unruhe. Die Polizei verstärkt ihre Streifengänge. Regierungschef Woidke zeigt sich entsetzt.

Nach der jüngsten Auseinandersetzung zwischen deutschen und syrischen Jugendlichen in Cottbus hat die Polizei zwei verdächtige Syrer gefasst. Das Amtsgericht Cottbus ordnete gegen die beiden 15- und 16-Jährigen am Donnerstag Untersuchungshaft an, wie die Polizei mitteilte.

Die beiden sollen einen 16-jährigen Deutschen am Mittwoch an eine stehende Straßenbahn gedrückt und mit einem Messer im Gesicht verletzt haben. Zuvor hatte es einen verbalen Streit unter den Jugendlichen aus Deutschland und Syrien gegeben, die sich von der Schule und Freizeit flüchtig kannten.

"Ich bin entsetzt über die gewalttätigen Auseinandersetzungen. Gegen die Täter muss unverzüglich vorgegangen werden", sagte Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) in Potsdam. "Ganz klar: Der Staat muss hier mit der ganzen Härte des Gesetzes klare Position beziehen gegen diejenigen, die unser gesellschaftliches Zusammenleben gefährden", sagte Woidke. "Wir werden es nicht durchgehen lassen, dass einzelne - egal ob Flüchtlinge oder die rechtsextreme Szene - die Menschen in der Stadt durch ihre Gewalt gefährden oder verunsichern."

Bei dem 16-Jährigen habe der Richter Flucht- und Wiederholungsgefahr gesehen, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, Petra Hertwig. Er sei erst im November wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt worden. Bei dem 15-Jährigen habe Fluchtgefahr alleine für den Haftbefehl ausgereicht.

Im Zusammenhang mit dem Fall wurde im sozialen Netzwerk Facebook ein Bildschirmfoto mit internen Polizeidaten zu dem Einsatz veröffentlicht. Die Behörde leitete deshalb Ermittlungen wegen Geheimnisverrats ein, wie Polizeisprecher Torsten Wendt sagte.

In Cottbus ist es in den vergangenen Monaten schon wiederholt zu Auseinandersetzungen zwischen Deutschen und Ausländern gekommen. Für Aufsehen sorgten zuletzt unter anderem der Angriff von drei jungen syrischen Flüchtlingen auf ein Ehepaar in einem Einkaufszentrum. Zudem gab es eine Attacke mehrerer Unbekannter auf Bewohner einer Flüchtlingsunterkunft.

Die Polizei will ihre Präsenz in der Stadt, die auch schon wegen ihrer rechten Szene für Schlagzeilen sorgte, deutlich erhöhen. Dazu werden jetzt auch Beamte der Bereitschaftspolizei für Streifengänge eingesetzt, wie das Polizeipräsidium in Potsdam berichtete. Im vergangenen Jahr hatte es auch im sächsischen Bautzen Konflikte zwischen Einheimischen und jungen Flüchtlingen gegeben, die zu größeren Polizeieinsätzen führten.

Die Landtagsfraktion der rechtspopulistischen AfD warf der Regierung im Land ein Totalversagen in der Einwanderungs- und Abschiebepolitik vor. Rot-Rot und der CDU-Oberbürgermeister von Cottbus hätten die Kontrolle über den öffentlichen Raum verloren, sagte Fraktionschef Andreas Kalbitz.

"Die jüngsten Angriffe auf Bürger in Cottbus durch offenbar minderjährige Asylsuchende sind vollkommen inakzeptabel. Die Schuldigen müssen mit der vollen Härte des Rechtsstaates zur Verantwortung gezogen werden", sagte Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD9. "Ich erwarte von jungen Menschen, die hier bei uns Schutz und Aufnahme gefunden haben, dass sie sich an Recht und Gesetz halten, anstatt Bürgerinnen und Bürger auf offener Straße anzugreifen." Hier finde jede Toleranz bei ihm ein Ende.

Schröter und Bildungs-Staatssekretär Thomas Drescher (parteilos) wollen an diesem Freitag in Cottbus mit Oberbürgermeister Holger Kelch über weitere Schritte beraten. Geplant sei auch ein Rundgang durch die Innenstadt, hieß es in einer Mitteilung der Stadt.