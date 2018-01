Brandenburg auf der Grünen Woche

dpa

Berlin (dpa) Pfeffer aus Brandenburg, Bierbrot oder Gierschsirup: In der Brandenburg-Halle gibt es wieder neue Produkte zum Probieren. Die Devise heißt: regional produzieren und regional vermarkten. Die Verbraucher fragen immer gezielter nach Waren aus Brandenburg.

Mit regionalen Produkten wollen die Aussteller in der Brandenburg-Halle auf der Grünen Woche in diesem Jahr Kunden ansprechen. "Wir bringen hier Erzeuger, Verarbeiter und Verbraucher zusammen. Fragen zu den Produkten sind willkommen und werden gerne beantwortet", sagte Agrarminister Jörg Vogelsänger (SPD) am Donnerstag. Regionales sei ein unverzichtbarer Werbefaktor. Traditionell schaut sich der Minister vor der offiziellen Eröffnung in der Landeshalle um. An 75 Ständen werden Fleisch- und Wurstwaren, Brote und Kuchen aber auch Bier und Liköre vorgestellt. Zudem sind die Landkreise und ihre Tourismusverbände dabei. Sie wollen Urlauber für das Land zwischen Elbe und Oder interessieren.

Für die Aussteller ist es nach Angaben des Wirtschaftsministeriums wichtig, zu erfahren, wie neu entwickelte Lebensmittel oder veränderte Rezepturen bei den Verbrauchern ankommen. Auch Fragen zum Anbau von Obst und Gemüse oder zur Haltung der Tiere werden immer wieder gestellt.

"Der Erfolg der Teilnahme an der zehntätigen Messe ist nicht in Cent und Euro zu messen", sagte Bäckermeister Karl-Dietmar Plentz aus Schwante (Havelland). Wichtiger sei es, sich bekannt zu machen und Netzwerke zu knüpfen. Aus seiner Bäckerei kommen nun jeden Tag Brote und Brötchen für Aussteller auf der Grünen Woche: für Weingüter, Stände aus Thüringen, Slowenien und Bayern. Als Neuigkeit hat er das rustikale "Gerstensaftbrot 501" mitgebracht: gebacken mit Bier aus der Region. Die Bäckerei Dreißig aus der Lausitz bietet Pfannkuchen aus 100 Prozent Mehl aus Müllrose (Oder-Spree) an. "Das wollen die Kunden wissen", sagte Backstubenleiter André Konsulke.

Die Golßener Fleisch- und Wurstwaren produziert seit kurzem auch Wildwurst - mit Fleisch von in Brandenburg geschossenem Wild. Eine große Handelskette habe die Produkte gelistet, hieß es am Stand. Es gebe schon weitere Interessenten.

Axel Szilleweit, bekannt als Teltower Rübchenbauer, verkauft an seinem Stand Gemüse aus eigener Produktion. "Ich muss aber mehr erklären, weil viele alte Sorten nicht mehr so bekannt sind", sagte er. Wer wisse noch, wie Palm- oder Braunkohl zubereitet werde? Dabei hat er diesmal auch Schwarzwurzeln, gelbe Butterrüben, aber auch Topinambur und Pastinaken.

Der bei Kleingärtner als Unkraut gehasste Giersch hat auch eine schmackhafte Seite: Kräuter-Heidi aus Ferch (Potsdam-Mittelmark) zeigt sie und hat das Wildkraut zu Sirup verarbeitet. In Bad Liebenwerda (Elbe-Elster) gibt es eine Versuchsanlage zum Anbau von Zitronenpfeffer. "Wir hoffen in diesem Jahr auf einen kleinen Ertrag der scharfen Beeren", sagte Landwirt Roland Graeff.