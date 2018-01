Zum fünften Mal ohne Fahrerlaubnis

Dietmar Stehr

Neuruppin (MOZ) Zum fünften Mal seit vorigem August ist ein 31-Jähriger von der Polizei am Steuer eines Autos ertappt worden, obwohl er keine Fahrerlaubnis besitzt. Im jüngsten Fall kam der Mann am Donnerstagnachmittag Beamten an der Neuruppiner Seepromenade entgegen. In Nietwerder konnten sie den Toyota-Fahrer auf seinem Grundstück stellen, wo er sich hinter dem Auto zu verstecken versuchte. Ein bei ihm vorgenommener Drogen-Vortest schlug zudem auf Amphetamine an. Damit wächst der Ärger für den Nietwerderaner an. Ihm könnte nicht nur sein Auto weggenommen werden, sondern am Ende sogar eine Haftstrafe drohen.