Von der Küste bis zu den Alpen

Maria Neuendorff

Berlin (MOZ) Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? "Regionalität" schmeckt den Besuchern der Grünen Woche, die heute in Berlin startet, besonders gut. Und viele der rund 500 Aussteller aus den Bundesländern versuchen, ihre Produkte möglichst authentisch zu präsentieren.

Die Vorpommersche GenussManufaktur aus Griebenow in der Nähe von Greifswald ist ein Zweimann-Betrieb. Die Dorfgemeinschaft half im Frühjahr 2017 mit, den schweren Backofen in alte Schlossräume zu hieven. Seitdem wird dort unter anderem Dinkelbrot im Schraubglas gebacken und Zwiebelmarmelade hergestellt. Die Spezialitäten wollen die beiden Gründer nun mit auf die Grüne Woche nach Berlin bringen.

Denn auf der weltgrößten Ernährungsmesse stehen regionale und authentische Speisen hoch im Kurs. Was Mecklenburg-Vorpommern (Halle 5.2b) betrifft, kann man auch Kutterfisch von der Insel Rügen oder "Tote Oma" (Grützwurst) nach alten Rezepturen probieren. Das spült man am besten mit Sanddorn-Saft oder einem Bernstein-Weizen runter. Zum Nachtisch können Besucher die Konditorei Komander ansteuern, die vor Ort frischen Baumkuchen zubereitet.

Auch in Niedersachsen wird die regionale Herkunft großgeschrieben. Das Bundesland hat seinen Messeauftritt komplett neu gestaltet und sich vom typisch niedersächsischen Fachwerk inspirieren lassen. Besucher können sich an "Lüneburger Heidekartoffeln" und an der Nordseeluft gereiftem "Norderneyer Seeluftschinken" laben. Aus dem Harz will die Klosterbrauerei Wöltingerode Brennen & Brauen mit erlesenen Bränden, Likören und urtypischem Harzer Bier anreisen. Fehlen darf natürlich auch nicht die Milchbar. Denn Niedersachsen ist mit mehr als 860 000 Kühen "Milchland".

Nicht unbedingt typisch, dafür aber erstmals dabei sind die veganen Käsespezialitäten des jungen Unternehmens "Happy Cheeze" aus Cuxhaven. Die Produkte werden nicht aus Milch, sondern aus speziell verarbeiteten Cashew-Kernen hergestellt.

Thüringen will nicht nur mit seinen Bratwürsten locken, sondern stellt sich als "Grünes Herz" Deutschlands vor. So werden, neben Klößen und Kuchen, auch Reiseangebote für Ferien mit dem Hund beworben. In der Halle wird die Burgruine Hohenstein nachgebaut. Von der Aussichtsplattform, die per Kletterwand oder ganz bequem über einige Stufen erreichbar ist, können die Besucher den Blick über die Messestände schweifen lassen.

Sachsen (Halle 21b) dagegen kündigt eine Tornado-Kartoffel als Snack an. Hessen verkostet in Halle 22a die berühmte Frankfurter Grie Soß mit sieben Kräutern und einem besonderen Sauermilchkäse. Schleswig-Holstein (Halle 22a) setzt Fischspezialitäten und traditionell hergestellten Käse auf die Speisekarte. Und Baden-Württemberg tischt in Halle 5.2b Linsen mit Spätzle in einer gemütlichen Gartenwirtschaft auf. Sachsen-Anhalt (Halle 23b) versucht, mit Antipasti aus gegrillten Edel-Pilzen den Geschmack der Besucher zu treffen. Nordrhein-Westfalen (Halle 5.2a) setzt auf Stromberger Pflaume, eine alte Zwetschgensorte, aus der nicht nur Pflaumenmus, sondern auch Chutneys, Marmelade und Säfte hergestellt werden.

So kann man in neun aufeinander folgenden Messehallen quasi durch ganz Deutschland reisen, von der Küste bis in die Alpen. In Halle 22 wird 100 Jahre Freistaat Bayern gefeiert. Auf 2300 Quadratmetern erhalten Verbraucher Einblicke in traditionelle Bräuche. Eine Sonderfläche bietet Einblicke in die bayerische Landesausstellung 2018 im Kloster Ettal.

Und weil das Gute ja so nah liegt, darf man auf keinen Fall die Brandenburg-Halle (21b) mit ihrem beliebten Kochstudio und regionalem Bühnenprogramm auslassen. Neu ist dort unter anderem das Craft beer des Cottbuser Laboratoriums. Gut ein Drittel der Marktstände wechselt täglich das Angebot. Wer keines davon verpassen will, muss also immer wieder kommen.