Friedhöfe kosten Geld

Volkmar Ernst

Löwenberger Land (OGA) Der Winter ist die Jahreszeit, in der Bäume ausgeästet und Strauchwerk abgenommen werden dürfen. Genau das passiert derzeit auch im Löwenberger Land. In vielen Ortsteilen sind Mitarbeiter des Bauhofes im Einsatz, um vor Beginn der Vegetationsperiode diese Arbeiten zu erledigen. Entlang des Friedhofs an der Stege in Grüneberg wurde das Strauchwerk abgenommen, um die hinter dem Drahtzaun vorhandenen Mauerreste freizulegen. Die gehören zu den Begräbnisstätten auf dem Friedhof und sind zu großen Teilen marode. Um Ausbesserungsarbeiten vornehmen zu können, muss erst das Strauchwerk entfernt werden. Entlang des Friedhofs sollen an der Stege auch keine Gehölze mehr angepflanzt werden. Auf dem Friedhof selbst wird nach Abschluss der Ausbesserungsarbeiten an den Mauern dann ein Bereich für die Urnenbestattung hergerichtet.

Bauarbeiten stehen dieses Jahr aber auch noch auf anderen Friedhöfen im Gemeindegebiet an. In Häsen beispielsweise sollen an der Trauerhalle Reparaturarbeiten vorgenommen werden. Gut 2 000 Euro stehen dafür zur Verfügung. Einen Stromanschluss wird es dafür allerdings nicht geben. Den zu realisieren, würde weit mehr kosten, hatte im Verlauf der Häsener Ortsbeiratssitzung die Chefin des Gremiums bereits informiert.

Im Ortsteil Grieben soll im Rahmen der Unterhaltungsarbeiten die Wiese des Friedhofs neu angelegt und gestaltet werden. Auch dafür sind erst einmal rund 2 000 Euro im Haushalt eingeplant. Weit mehr Mittel muss die Gemeinde berappen, um das Eingangsportal zum Liebenberger Friedhof herzurichten. Dort müssen die schon in bedrohliche Schieflage geratenen Torpfosten abgetragen und wieder neu hochgemauert werden. 7 000 Euro stehen dafür in den Planungen bereit.

Im Rahmen der laufenden Unterhaltungskosten sind 2 500 Euro für die Beräumung alter Grablegen eingestellt. Hinzu kommen für laufende Reparaturarbeiten noch einmal insgesamt 8 000 Euro, auf die einzelnen Friedhöfe heruntergerechnet sind es jeweils rund 1 400 Euro. Weitere 8 500 Euro stehen im gemeindlichen Haushalt bereit, um im Falle von Havarien schnell reagieren und Arbeiten auslösen zu können.