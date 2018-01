CDU will Zertifizierung

Silke Schulz

Falkensee (MOZ) Die CDU-Fraktion wünscht sich für die Stadt Falkensee das Zertifikat "Familiengerechte Kommune" als Standortvorteil und herausgehobenes Qualitätsmerkmal. Ein entsprechender Antrag wurde dem Hauptausschuss am Mittwoch vorgelegt.

Die Stadt Falkensee habe den Anspruch, eine familienfreundliche Kommune zu sein, viele Familien mit Kindern hätten Falkensee als Wohnstandort gewählt, die Zuzüge hielten an. Hinzu kämen Nachzüge der Großelterngeneration. Aber was macht eine Kommune wirklich attraktiv für Familien, welche Angebote müssen vorgehalten werden? Sind diese Voraussetzungen in Falkensee gegeben? Was fehlt oder kann verbessert werden? Diese Fragen möchte die CDU-Fraktion mit Hilfe des Audit "Familiengerechte Kommune" des gleichnamigen Vereins beantwortet wissen. Gemeinsam mit allen Akteuren sollen Stärken und Schwächen analysiert, die Kommune darin unterstützt werden, das städtische Leben langfristig so familienfreundlich wie möglich zu gestalten.

Die dafür erforderlichen Mittel seien mit 10.000 Euro zu beziffern. Dieser Betrag sei zu niedrig angesetzt, meint Bürgermeister Heiko Müller (SPD). Das Zehnfache sei realistisch - 25.000 Euro jährlich, Dauer vier Jahre.

Das Zertifikat beinhalte fast die gleichen Ziele wie das Programm "Demokratie leben!", und auch der Teilhabeplan greife ähnliche Aspekte auf.

"Wir sind in mehreren Verfahren, bei denen andere etwas umsetzen müssen, schon gut aufgestellt. Wir erwarten durch die Zertifizierung keinen Mehrwert - wir haben kein Ideenproblem, sondern ein Umsetzungsproblem", so der Verwaltungschef.

Nicht noch ein weiteres Projekt sollte angeschoben, sondern laufende Projekte umgesetzt werden. Bildungsdezernentin Luise Herbst bestätigte die Sicht des Bürgermeisters. "Wir müssen uns nicht noch mehr von außen helfen lassen, das bindet Kapazitäten in Personal und Finanzen."

Nun soll im Bildungsausschuss darüber gesprochen werden, welche Ideen und Projekte bislang nicht umgesetzt werden konnten und die entsprechende Problematik beraten werden.

Daniela Zießnitz als Vorsitzende der CDU-Fraktion schlägt außerdem vor, die bereits zertifizierten Kommunen Oranienburg, Hennigsdorf, Stahnsdorf oder den Bezirk Lichtenberg um einen Vortrag zu einem möglichen Mehrwert zu bitten.