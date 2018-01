Merkel sucht Dialog mit Bombardier

Roland Becker

Görlitz/Hennigsdorf (HGA) Mit einer erneuten Großdemonstration wollen die Görlitzer heute um den Erhalt der Arbeitsplätze bei Bombardier und Siemens kämpfen. Zur Kundgebung in der Innenstadt werden mehr als 5 000 Menschen erwartet.

Hennigsdorf und Görlitz gehören zu den deutschen Bombardier-Standorten, die vom geplanten Arbeitsplatzabbau am stärksten betroffen sind. Doch während die Proteste in Hennigsdorf fast gänzlich eingeschlafen sind, kämpft an der Neiße eine ganze Stadt um den Erhalt der Arbeitsplätze. Beim heutigen Warnstreik werden sich die Mitarbeiter von Bombardier und Siemens zu einem Protestzug vereinen, der in der Innenstadt in einer Kundgebung mündet. Jan Otto von der IG Metall Ostsachsen rechnet mit mindestens 5000 Teilnehmern. Der Protest wird von der ganzen Stadt mitgetragen. Laut Otto wollen sich daran 1 000 Schüler beteiligen. Auf Initiative des Vereins Aktionsring Görlitz werden die meisten Geschäfte der Innenstadt für die Zeit des Protestes aus Solidarität geschlossen bleiben.

Görlitz ist vom Niedergang der Industrie besonders betroffen. Bei Bombardier sollen mindestens 1300 der 2200 Jobs entfallen. Siemens will sein dortiges Werk schließen.

Anfang des Jahres hat sich Otto per Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gewandt, um deren Hilfe zum Erhalt der Jobs zu erbitten. "Nachdem ich am Mittwoch mit dem Kanzleramt telefoniert habe, glaube ich, dass wir mit unseren Sorgen verstanden wurden." Ihm sei versichert worden, dass sich die Bundeskanzlerin in Gesprächen mit Bombardier und Siemens befindet. Ein Regierungssprecher bestätigte den Kontakt und fügte hinzu: "Die Bundeskanzlerin und die Bundesregierung setzen sich mit der gebotenen Neutralität für den Erhalt möglichst vieler Arbeitsplätze ein und werben für faire und sozial verträgliche Ergebnisse."

Hennigsdorfer Vertreter von IG Metall und Betriebsrats fahren nicht nach Görlitz. Man sei mit Tarifverhandlung und Betriebsratswahl beschäftigt.