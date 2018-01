Mehr als 100 Syrer über Polen eingeschleust

Dietrich Schröder

Frankfurt (Oder)/Pirna (MOZ) Nach fast einjährigen Ermittlungen haben die Bundespolizei und Polens Grenzschutz drei Mitglieder einer syrisch-polnischen Schleuserbande festgenommen, die mindestens 100 Landsleute nach Deutschland geschleust haben sollen.

An einer Razzia, die am Mittwoch zeitgleich in mehreren Bundesländern sowie in Polen stattfand, waren mehr als 200 Beamte beteiligt. Als Hauptverdächtige wurden in Berlin eine 26-jährige Frau verhaftet, die einen polnischen und einen syrischen Elternteil hat und dadurch die doppelte Staatsbürgerschaft besitzt, sowie ein 40-jähriger Mann aus Syrien. In Polen wurde ein weiterer Mann mit doppelter Staatsbürgerschaft verhaftet, drei weitere Beschuldigte, gegen die die Staatsanwaltschaft Berlin Haftbefehle erlassen hat, konnten dagegen untertauchen.

Die Vorgehensweise der Schleuser war laut der Sprecherin der Bundespolizeidirektion Pirna, Janine Lumtscher, und dem die Ermittlungen führenden Polizeioberrat Markus Pfau ungewöhnlich. „Die Beschuldigten erschlichen für die Geschleusten zunächst polnische Touristenvisa“, so Lumtscher. Mit diesen Visa reisten die Personen über arabische Golfstaaten auf dem Luftweg nach Polen ein. „Von dort aus wurden sie vermutlich in Pkw nach Deutschland gebracht.“ Anschließend stellten die Geschleusten hierzulande Asylanträge.

Die Schleuser hatten sich zuvor schon selbst mit gefälschten Personalien in Deutschland als politisch verfolgte Asylbewerber angemeldet und Sozialleistungen erschlichen. „Für die Schleusungen verlangten sie pro Person rund 8000 Euro“, so Lumtscher weiter. Insgesamt dürften die Täter auf diesem Weg mehrere Hunderttausend Euro kassiert haben. Teilweise sollen sie erheblichen Druck auf die Migranten zur Begleichung dieses Schleuserlohns ausgeübt haben.

Die Ermittlungen waren ab Sommer 2017 gemeinsam mit dem Grenzschutz der Republik Polen geführt worden. Das gemeinsame Team war auf Grundlage des neuen deutsch-polnischen Polizeivertrags gebildet worden.

Unterdessen gibt es in einem ähnlich spektakulären Schleusungsfall, bei dem im vergangenen September 50 Iraker und ein Syrer auf einem türkischen Lkw auf der A 12 bei Müllrose entdeckt worden war, eine neue Entwicklung. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) hat vor wenigen Tagen Anklage gegen den 46-jährigen, aus der Türkei stammenden Fahrer des Lkw erhoben. Der Mann befindet sich seit dem Vorfall in Untersuchungshaft. Wann ein Prozess gegen ihn beginnen könnte, ist allerdings noch nicht bekannt.

Dieser Fall sorgte auch deshalb für Schlagzeilen, weil 48 der eingeschleusten Personen zwei Tage später aus der Erstaufnahmeeinrichtung Eisenhüttenstadt verschwunden waren. Zehn davon tauchten nie wieder auf.