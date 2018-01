Gegen kleine Ärgernisse

Dietrich Schröder

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Straßenlaterne ist ausgefallen, jemand hat illegal Müll abgelagert oder ein Gully ist verstopft. Es gibt so viele kleine Dinge, über die man sich im Alltag ärgert und wo man nur hoffen kann, dass sich bald jemand „von der Stadt“ oder „von der Gemeinde“ darum kümmern möge. Seit acht Jahren existiert jedoch in immer mehr Brandenburger Kommunen auch die Möglichkeit, solche Problemchen über das Internetportal „Maerker“ online an die Verwaltungen zu melden. Mittlerweile beteiligen sich fast zwei Drittel aller Städte und Gemeinden daran.

Das ist erfreulich, selbst wenn man beim Studieren der Seite feststellt, dass die Bürger oft vertröstet werden, wenn die Probleme etwas größer sind. Doch wenn etwa ein Straßenschild oder gar das Wartehäuschen an der Haltestelle mutwillig zerstört wurden, kann man verstehen, dass dies nicht im Handumdrehen wieder repariert werden kann. Eigentlich stellt sich nur eine echte Frage: Warum beteiligt sich ein Drittel der Orte noch nicht an diesem Service?