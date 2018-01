Sturmausläufer gut gemeistert

Dietmar Stehr

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Sturmtief Friederike hatte am Donnerstag weite Teile Deutschlands fest im Griff. Der Landkreis Ostprignitz-Ruppin kam einer ersten Bilanz zufolge aber relativ glimpflich davon.

Bereits der am Vormittag einsetzende Schneefall bescherte einige Probleme im Straßenverkehr. So hatten etwa die Fahrer der kreiseigenen Busgesellschaft ORP zum Teil mit Glätte durch festgefahrenen Schnee zu kämpfen, wodurch es zu Verzögerungen im Fahrplan kam und nicht jede Anschlussverbindung erreicht werden konnte. Zu Ausfällen oder örtlichen Betriebseinstellungen kam es laut ORP-Geschäftsführer Ulrich Steffen aber nicht. Für den Nachmittag und Abend waren zunehmende Windgeschwindigkeiten prognostiziert worden, die den Busverkehr im Landkreis aber kaum beeinflussten. Gleichwohl registrierte die Polizei eine Reihe von Unfällen. Schwerpunkt war dabei die Umgebung des Autobahndreiecks Wittstock/Dosse.

Dort gerieten zwischen 11 und 14.30 Uhr mehrere Fahrzeuge ins Schleudern. Unter anderem landete gegen 13Uhr ein Pkw zwischen Wittstock und Herzsprung in der Mittelleitplanke. Gleiches passierte einem Kleintransporter zwischen Putlitz und Meyenburg. Hierbei blieb es bei Blechschäden - ebenso wie bei einem Auffahrunfall in Lindow, wo an der Ecke Bahnhofstraße/Ernst-Thälmann-Straße zwei Fahrzeuge kollidierten.

Die prognostizierten Sturmböen wurden insgesamt sehr ernst genommen. So war etwa an der Evangelischen Schule in Neuruppin um 13.50Uhr Unterrichtsschluss. Das sollte allen Kindern und Jugendlichen ermöglichen, noch rechtzeitig in ihren Heimatorten anzukommen. Auch die Jugendkunstschule Neuruppin sagte mit Ausnahme der Tanzgruppen alle am Nachmittag und Abend geplanten Kurse ab.

Vom heutigen Freitag an soll sich das Wetter in der Region wieder beruhigen. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt sind leichte Niederschläge vorhergesagt. Speziell in der Nacht und den Morgenstunden ist daher örtlich mit Glätte zu rechnen.