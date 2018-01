Forstbehörden üben Kritik an WWF

Thomas Pilz

Barsdorf (GZ) Große Freude und Genugtuung herrschen bei der CDU Fürstenberg. Die Sorge um eine zu große Abholzung des Waldes bei Barsdorf hat sich nach den Worten des CDU-Stadtverordneten Olaf Bechert als berechtigt erwiesen. "Es war gut, dass die Bürger auf uns zugekommen sind und wir mit den Verantwortlichen geredet haben", erklärt Bechert.

Immerhin könnten gut 30 Prozent der markierten Bäume in dem Forstgebiet, die der World Wide Fund for Nature (WWF) als Flächeneigentümer im Rahmen einer Waldumwandlung fällen lassen will, gerettet werden. "Die Bäume bleiben stehen, der Charakter eines Waldes damit erhalten, weil die Bürger sich dafür stark gemacht haben", betont der CDU-Politiker.

Doch was wurde konkret erreicht? Vor allem erst einmal ein Fäll-Stopp. Bei einem Vor-Ort-Termin mit Bundes- und Landesforstvertretern war festgestellt worden, dass die Abholzungsaktion des WWF durchaus als "grenzwertig" zu bezeichnen sei, so Bechert. Auch weil der Orkan vom 5. Oktober restliche Bäume umwarf, die noch dastanden, so dass die Flächen zum großen Teil kaum noch Bäume haben.

Das bestätigt der zuständige Leiter der Oberförsterei Neuendorf, Frank-Michael Hintze. "Zugleich muss aber gesagt werden, dass die Art und Weise der Abholzung durchaus noch Waldgesetz konform ist", sagt er. Es bestehe aber mittlerweile ein erhöhtes Risiko für den Restbestand.

Zweitens ist Bechert zufolge der WWF-Projektverantwortliche, Albert Wotke, aufgefordert worden, ein seit Jahren ausstehendes Konzept für die Bewirtschaftung der Flächen nachzuliefern. Außerdem hätte bei der Größe der Fläche - rund 600 Hektar - die Kommune über das Vorhaben unterrichtet werden müssen. "Der WWF hat nun angekündigt, das Projekt in Kürze in Fürstenbergs Parlament zu erläutern", erklärte Hintze. Laut Bechert ist aber fraglich, ob der Naturpark Uckermärkische Seen von dem Projekt etwas wusste.

Überdies seien die Wege so herzurichten, dass Feuerwehr und Rettungskräfte im Brand- oder Katastrophenfall den Wald befahren können, erläuterte Bechert, der auch CDU-Kreistagsabgeordneter ist. Hintze bestätigte dies, es gebe nämlich Wege in dem Fauna-Flora-Habitat, die offiziell Katastrophenschutz-Wege seien.

Sowohl Bechert als auch seine Mitstreiter Thomas Burmann und die Parlamentschefin der CDU, Ilona Friedrich, betonten, die erfolgreiche Intervention zeige, sich einzumischen sei für Bürger nützlich. "Wir wollen die Leute deshalb auffordern, dies weiter zu tun, und sich auch im Vorfeld der Kommunalwahlen politisch zu engagieren", betont Ilona Friedrich.