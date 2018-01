Mehr Bauanträge, mehr Baumfällungen

Patrik Rachner

Brieselang (MOZ) Die Zahl der Bauanträge in Brieselang inklusive der Voranfragen ist im vergangenen Jahr erneut leicht gestiegen. So zählte die Verwaltung insgesamt 177 Ersuche. 2016 waren es 172. Der höchste festgehaltene statistische Wert stammt aus dem Jahr 2003 mit 207 Bauanträgen. Die Zahlen sind am Dienstagabend im Gemeindeentwicklungsausschuss vorgestellt worden. Mit Blick auf die Grundstückskaufverträge sank der Wert von 2016 gegenüber dem Jahr 2017 von 224 auf 192, wie aus der Statistik des Fachbereichs Bauwesen/Gemeindeentwicklung hervorging. Weiterhin hat die Gemeindeverwaltung im vergangenen Jahr 181 Straßenbau-Beitragsbescheide erstellt. Beschieden wurde den Angaben zufolge eine Summe in Höhe von rund 209.000 Euro. 2016 waren gar 964 Bescheide verschickt worden. Und sonst? Die Anträge auf Baumfällungen sind von 226 in 2016 auf insgesamt 305 im vergangenen Jahr, darunter unterlagen 56 Fällungen der Sonderregelung Sturm, gestiegen. Reparaturaufträge im Hinblick auf die Straßenbeleuchtung in der Gemeinde sind 2017 134 mal ausgelöst worden. Die Kosten beliefen sich auf 36.000 Euro. Das hat laut Angaben der Verwaltung Kosten in Höhe von 23.000 Euro verursacht.