Polizeibericht Schwedt vom 19.01.2018

MOZ

Uckermark (MOZ) Jugendliche Angreifer ermittelt

Prenzlau. Die Identitäten der Jugendlichen, die am 9. Januar in der Stettiner Straße in Prenzlau einen Afghanen attackierten, sind ermittelt. Es handelt sich um einen 14- und einen 15-Jährigen sowie eine 14-Jährige. Die jungen Leute hatten den mit einem Rad fahrenden Mann angehalten, ihm einen Schlag gegen den Oberkörper gegeben und diesem an die Kehle gegriffen.

Angerufene lassen sich nicht betrügen

Schwedt. Ein Betrüger, der sich als Polizist ausgab, hatte mit seiner Masche keinen Erfolg. Der Mann rief mehrere Personen an und erklärte, dass Zeugen für Raubstraftaten gesucht würden. Er versuchte zudem, Bankdaten zu erhalten. Die Angerufenen legten den Telefonhörer auf.

Reh kollidiert mit Skoda

Lychen. Ein Reh ist am Donnerstagmorgen auf der Landesstraße 23 mit einem Skoda kollidiert. Das Reh flüchtete, der Sachschaden beträgt etwa 2000 Euro.