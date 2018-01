Polizeibericht Eberswalde vom 19.01.2018

MOZ

Eberswalde (MOZ) Ein Taxi voller neuer Bekleidung

Werbellin. Ein polnisches Taxi kontrollierten Polizisten am frühen Mittwochmorgen zwischen den Anschlussstellen Werbellin und Chorin, weil es in einer Nothaltebucht stand. Dabei fanden die Beamten im Auto Taschen, Rucksäcke und Beutel, allesamt voll mit neuer Bekleidung. Teilweise waren noch die Preisschilder an den Kleidungsstücken. Der 27-jährige Fahrer konnte keine Aussagen zur Herkunft der Sachen im Wert von 6000 Euro machen. Der Mann wurde festgenommen.

Schwerer Unfall mit zwei Verletzten

Eberswalde. Mittwochnachmittag kam es in Eberswalde zu einem schweren Unfall. In der Eberswalder Straße kam um 15.45 Uhr ein 65-jähriger Mercedesfahrer mit seinem Pkw auf die Gegenspur, prallte dort frontal mit einem VW zusammen. Durch die Wucht der Kollision wurde der VW auf den Gehweg geschoben. Der Mercedesfahrer erlitt schwere Verletzungen. Die VW-Fahrerin wurde leicht verletzt, konnte aber das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen.

Kleintransporter im Graben gelandet

Marzahn. Donnerstagmittag gab es einen Unfall auf der Autobahn 10 zwischen den Anschlussstellen Berlin Marzahn und Hohenschönhausen. Ein Kleintransporter mit Pritsche rutschte von der Fahrbahn weg und landete auf dem Dach in einem Graben. Beide Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Der Sachschaden liegt bei 10 000 Euro.

Ladendieb gestellt

Eberswalde. Beim Ladendiebstahl in einem Einkaufsmarkt in der Angermünder Straße wurde Mittwochvormittag ein 32-Jähriger ertappt. Den bereits vielfach Ertappten erwartet jetzt ein Ermittlungsverfahren.

Fünf Garagen aufgebrochen

Eberswalde. Einbrecher suchten fünf Garagen im Komplex Schönholzer Straße heim. Gestohlen wurden ein Motorrad und ein Fahrrad.