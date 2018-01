Polizeibericht Frankfurt (Oder) vom 19.01.2018

MOZ

Frankfurt (MOZ) Auffahrunfall im Südring

Aus bisher ungeklärter Ursache ist am Mittwoch gegen 17 Uhr ein Honda auf einen davor haltenden VW aufgefahren. Beide waren im Südring in Richtung Leipziger Straße unterwegs. Die Beifahrerin des VW erlitt leichte Verletzungen, die ambulant behandelt wurden. Sachschaden: ca. 1000 Euro.

Ladendieb versprüht Reizgas und flüchtet

Ein Ladendieb hat am Mittwoch in einem Discounter in der August-Bebel-Straße einen Mitarbeiter mit Reizgas besprüht. Der Angestellte hatte bemerkt, dass der Mann DVDs in seinen Rucksack steckte, und ihn angesprochen. Der Dieb flüchtete ohne Beute, weil es dem Angegriffenen gelang, den Rucksack festzuhalten.

Nissan fährt gegen einen Baum

Zwischen Pillgram und Rosengarten ist am Donnerstag gegen 10.50 Uhr ein Nissan von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gestoßen. Der verletzte Fahrer konnte sein Auto verlassen. Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus. Sachschaden: rund 15 000 Euro.

Geblitzt wird heute unter anderem an der Bahnhofstraße in Richtung Heilbronner Straße.

Blitzer