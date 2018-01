Polizeibericht Strausberg vom 19.01.2018

iRINA VOIGT

Strausberg (MOZ) Bei Auffahrunfall verletzt

Strausberg. Donnerstagmorgen fuhr ein VW auf der Straße An der Stadtmauer auf einen Citroen auf. Dabei wurde die Fahrerin im Citroen leicht verletzt. Nach der Unfallaufnahme konnten beide Fahrzeugführer weiterfahren. Schaden: 1000 Euro.

Einbruch misslang

Fredersdorf-Vogelsdorf. In der Fredersdorfer Straße kletterten in der Nacht zum 17. Januar Unbekannte über einen Zaun eines Grundstücks. An der Rückseite des Einfamilienhauses schlugen sie eine Fensterscheibe ein. Davon wachte eine Bewohnerin auf und überprüfte die Räume. Sie entdeckte die zerbrochene Fensterscheibe und hörte ein Fahrzeug wegfahren. Die Polizei sicherte Spuren. Schaden: 500 Euro.

BMW gestohlen

Neuenhagen. In der Nacht zum 17. Januar ist ein schwarzer BMW (MOL-JC417) gestohlen worden. Der Pkw stand seit 20 Uhr am Vorabend in der Walter-Genz-Straße. Das Fahrzeug wird gesucht. Schaden: 35 000 Euro.