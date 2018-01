Polizeibericht Neuruppin vom 19.01.2018

OGA

Neuruppin (MOZ) Stadtbekannter Ladendieb scheitert

Wittstock (RA) Nagellack und Alkoholgetränke im Wert von etwa 25 Euro hat am Mittwochvormittag ein 35-jähriger Mann aus dem Supermarkt an der Meyenburger Chaussee in Wittstock gestohlen. Mitarbeiter erwischten den Mann und sprachen ihn an. Doch er versuchte zu türmen. Ein Kunde, der zu Hilfe kam, vermochte es nicht, ihn aufzuhalten, verursachte aber ein Gerangel, bei dem der Dieb seine Beute verlor. Der Mann war den Mitarbeitern bekannt: Er hatte in der Vergangenheit bereits ein Hausverbot nach erfolgtem Diebstahl erhalten. Die Polizisten kämmten die nähere Umgebung ab, fanden ihn aber nicht mehr.