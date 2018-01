Polizeibericht Freienwalde vom 19.01.2018

MOZ

Freienwalde (MOZ) Trotz Vollbremsung Hund angefahren

Heckelberg. Gleich drei Hunde liefen am Donnerstagmorgen gegen 6 Uhr auf der B 168 von Heckelberg in Richtung Trampe auf die Straße. Der Fahrer eines Pkw Dacia machte zwar eine Vollbremsung, erfasste aber dennoch einen der drei Hunde. Wie die Polizei berichtete, fand sich kurz darauf der Besitzer der Hunde an der Unfallstelle ein. Er nahm seine Tiere wieder mit, auch den angefahrenen Hund. Der hat, so die Polizei, den Unfall überlebt. Am Auto entstand ein Sachschaden von geschätzten 500 Euro.

Fünf Garagen aufgebrochen

Eberswalde. Unbekannte haben fünf Garagen im Komplex Schönholzer Straße in Eberswalde aufgebrochen. Das wurde der Polizei am Mittwoch angezeigt. Bislang steht fest, dass ein Motorrad Suzuki und ein Fahrrad gestohlen worden sind.