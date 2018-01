Tierpark soll schrumpfen

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) In Angermünde ist Bauland knapp geworden. Um den wachsenden Bedarf an Eigenheimparzellen befriedigen zu können, macht die Stadt Lücken ausfindig. Im Tierpark scheint eine gefunden zu sein. Hier soll im hinteren Bereich entlang der Sternfelder Straße ein Baugebiet entstehen.

Tierparkleiter Dennis Sonnenberg stapft durch unwegsames Gelände, das von Gestrüpp und umgestürzten Bäumen überwuchert ist. Eine grüne Schnur, die zwischen Bäume gespannt ist, markiert die imaginäre Grenze zwischen dem Tierpark und dem geplanten neuen Baugebiet, das die Stadt gern für Eigenheimparzellen entwickeln möchte. Die besagte Fläche erstreckt sich als breiter Streifen entlang der Sternfelder Straße zwischen der Einmündung von der Puschkinallee bis zum Abzweig Schmargendorfer Weg und böte Platz für neun Baugrundstücke. Ein entsprechender Beschlussvorschlag wird erstmals im Bau- und Wirtschaftsausschuss am 23. Januar öffentlich vorgestellt.

Der Bedarf nach Bauland im Kernstadtgebiet ist groß. Die Möglichkeiten, Bauland auszuweisen, sind dagegen sehr begrenzt. Gerade erst hat die Erschließung eines neuen Eigenheimgebietes in der Oderberger Straße begonnen. Hier hat die Stadt eine ehemalige Kleingartenanlage in Bauland verwandelt. Nun hat sie einen Teil des Tierparks im Visier.

Dessen Leiter Dennis Sonnenberg ist von diesen Plänen überrascht worden. Die Fläche gehöre zum Vertragsinhalt, den er als Betreiber des Tierparks nach dessen Privatisierung im Juli 2014 mit der Stadtverwaltung unterzeichnet hatte. Grund und Boden sowie Baumbestand und bauliche Anlagen sind jedoch nach wie vor im Eigentum der Stadt. "Uns sind dadurch natürlich immer die Hände gebunden, wenn wir etwas planen und entwickeln wollen", sagt Dennis Sonnenberg.

Der hintere Teil des Tierparks zwischen Sternfelder Straße und der ehemaligen und inzwischen abgerissenen Gaststätte "Eule" ist seit Jahren ungenutzt. Der hier einst angelegte Lehrpfad durch das Waldstück wurde aus dem Plan genommen, weil notwendige Baumsicherungsarbeiten, für die die Stadt verantwortlich ist, hier nicht durchgeführt werden und der Betreiber selbst dafür nicht aufkommen kann. Die Wege wurden inzwischen gesperrt.

Dennoch hatte Dennis Sonnenberg schon in seiner ersten Konzeption 2014 Ideen, dieses Stück Natur für Besucher nutz- und erlebbar zu machen, zum Beispiel durch einen Erlebnispfad mit einer Waldimkerei. Das würde auch dem ganz aktuellen Ansatz der SPD-Fraktion, aktiv etwas gegen das Insektensterben zu tun, entgegenkommen, meint Sonnenberg. Auch das sich im hinteren Teil noch befindliche Vikunja-Gehege will er aufwerten und in den Tierparkrundweg besser integrieren.

Doch diese Ideen muss er nun offenbar verwerfen. Die Stadt hat mit ihrem Grundeigentum andere Pläne. Dafür muss das Tierparkgelände wohl schrumpfen. Dennis Sonnenberg hofft, dass das nicht "der Anfang vom Ende" ist und weist zudem auf einige potenzielle Konfliktfelder hin, die er am Dienstag im Bauausschuss auch zu bedenken geben möchte: "Zum einen würde durch das Abholzen des Randstreifens die grüne Pufferzone zum bebauten Tierparkbereich schrumpfen, die Lärm und auch Gerüche der Stallanlagen dämpft. Auch die Bäume wären noch windanfälliger. Nicht auszuschließen ist, dass sich künftige Anwohner durch die Tiere in unmittelbarer Nähe belästigt fühlen, mal abgesehen davon, dass der Straßenlärm von der Puschkinallee und der B 2 sowie das gegenüberliegende Gewerbegebiet störend wirken könnten. Zum anderen ist der naturbelassene Teil des Tierparks ein Refugium für unzählige Arten von Insekten und teils auch seltenen Singvögeln", meint Dennis Sonnenberg. Da die Planungsfläche jedoch unter 10000 Quadratmeter misst, wäre für das Aufstellen eines Bebauungsplanes keine Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich. "Wir sehen hier den Naturschutz, für den wir uns einsetzen, gefährdet. Als Tierparkleiter kann ich dieses Vorhaben nicht unterstützen", betont Sonnenberg, der nun den Baumbestand in diesem Bereich noch vor der Bauausschusssitzung erfassen will.