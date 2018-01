Ungewissheit und zu viel Regen

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Am 13. April beginnt die neue Saison auf dem Finowkanal. Um die Zukunft der ältesten durchgängig befahrbaren künstlichen Wasserstraße Deutschlands wird seit mindestens drei Jahren gerungen. Die anhaltende Ungewissheit dürfte ein Grund dafür sein, dass die Zahl der Schleusungen zurückgeht.

Alles in allem 14 700 geschleuste Boote stehen für 2017 zu Buche. "Noch fehlen uns aber die letzten Angaben aus dem Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt. Deswegen ist die Statistik für das vergangene Jahr noch als vorläufig zu betrachten", sagt Christoff Gäbler, der im Auftrag der acht Anrainerorte die Geschäftsstelle der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Region Finowkanal leitet. Das WSA schicke seine Dienstfahrzeuge auch außerhalb der Saison, die in der Regel von Mitte April bis Mitte Oktober dauert, durch die Schleusen, begründet der Geschäftsstellenleiter den Vorbehalt, was die endgültigen Schleusungszahlen betrifft.

In der Statistik wird jede einzelne Schleusung erfasst: Wenn ein Motorboot über die kompletten 42 Kilometer von Zerpenschleuse am Langen Trödel bis nach Liepe unterwegs ist und damit alle 13 Schleusen passiert, findet es sich auch 13-mal im Zahlenwerk wieder. "Aber die gesamte Strecke bewältigt bei Weitem nicht jeder Bootstourist", räumt Christoff Gäbler ein. Zumal für jede Schleusung im günstigsten Fall 20 und mit ein bisschen Pech sogar 40 Minuten einzuplanen seien. Zudem gehe in die Statistik jedes Wasserfahrzeug ein - vom Flusskreuzfahrtschiff über motorisierte Sportboote bis zum Kanu. "Für jeden Fahrzeugtyp haben wir die 2017-er Zahlen noch nicht ausgewertet", sagt der Geschäftsstellenleiter. Die Erfahrung der vergangenen Jahre zeige aber, dass am weitaus häufigsten Motorboote geschleust würden. Mit einigem Abstand kämen Ruder- und Paddelboote auf dem zweiten Platz ein. Die Fahrgastschiffe würden sich zumeist auf die Bereiche Oderberg und Schorfheide beschränken. Dass richtige Flusskreuzfahrtschiffe auf dem Finowkanal verkehren, sei eher die Ausnahme. "Dafür fehlt es uns an der passenden Infrastruktur", urteilt Christoff Gäbler.

Gegenüber 2016 ist die Zahl der geschleusten Boote gesunken: Damals waren noch 17 500 Schleusungen registriert worden. "2017 war arg verregnet, 2016 war ein sehr sonniges Jahr", sagt der Geschäftsstellenleiter der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Region Finowkanal, der acht Anrainer angehören. Doch neben den Wetterschwankungen spiele zunehmend eine Rolle, dass niemand wisse, wie es in der Perspektive um die durchgängige Schiffbarkeit der Wasserstraße bestellt sei. "Wir hatten im vorigen Jahr zahlreiche Anrufe von Bootsführern, die von uns wissen wollten, ob der Kanal überhaupt noch befahren werden kann", berichtet Christoff Gäbler. Vermutlich seien jedoch noch mehr Freizeitkapitäne gleich von vornherein auf andere Wasserstrecken ausgewichen, um auf Nummer sicher zu gehen. Der Schwebezustand führe auch dazu, dass die Flussschiffkreuzfahrt gar nicht stärker in Schwung kommen könne, weil Reisevermittler und Reeder für ihre Vertragsabschlüsse und für das Kundengeschäft einen zeitlichen Vorlauf benötigen würden.

Auch in der neuen Saison, die am 13. April beginnt und am 14. Oktober endet, wird das WSA den Betrieb an den Ausgangs- und Eingangsschleusen, also in Ruhlsdorf und Liepe, absichern. Um die zehn Schleusen dazwischen kümmern sich 16 Schleusenwärter, die im Rahmen einer Trägervereinbarung durch den Europäischen Regionalen Förderverein mit Sitz in Pinnow, Uckermark, betreut werden. Diese durch das Jobcenter, die Kommunen und den Kreis bezahlten Kräfte sichern die Schleusenzeiten zwischen 9 und 17 Uhr ab. Die Schleuse am Langen Trödel, also in Zerpenschleuse, funktioniert vollautomatisch.

Wie es 2019 mit dem Schleusenregime am Finowkanal weitergeht, steht in den Sternen. Noch immer wird mit Hochdruck darüber verhandelt, ob der Bund die Schleusen an die Kommunen abgibt.