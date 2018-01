Nun tritt Daniel Kurth an

Sabine Rakitin

Bernau/Eberswalde (MOZ) Barnims SPD-Vorsitzender und Landtagsabgeordneter Daniel Kurth tritt an die Stelle von Rainer Fornell und bewirbt sich am Sonnabend auf dem Unterbezirksparteitag als Kandidat der SPD zur Landratswahl am 22. April. Die Ruhlsdorferin Annett Klingsporn hat ihre Bewerbung zurückgezogen.

Die Sitzung des Barnimer SPD-Unterbezirksvorstands am Mittwochabend war lange geplant. Ursprünglich sollte die Wahlkreisdelegiertenkonferenz am kommenden Sonnabend, auf der die Sozialdemokraten ihren Kandidaten zur Landratswahl am 22. April nominieren wollten, vorbereitet und mit den bis dahin beiden Bewerbern über den weiteren Weg diskutiert werden. Doch nun - mit dem plötzlichen Tod von Rainer Fornell - war alles anders geworden.

"Es war eine große Runde. Wir trauerten gemeinsam um Rainer Fornell, haben uns lange über unseren Freund und Wegbegleiter unterhalten und uns an ihn erinnert. Diese Zeit brauchten wir, es war schmerzlich", schildert Daniel Kurth den ersten Teil des Abends. Würde es allein nach seinen Gefühlen gehen, dann würden alle Termine in den kommenden Wochen abgesagt werden. "Doch es geht weiter. Uns bleibt keine Zeit, um innezuhalten, auszuspannen, nachzudenken. Wir müssen unseren Landratskandidaten nominieren, Fristen und Prozesse einhalten", sagt Daniel Kurth.

"In dieser vollkommen außergewöhnlichen Situation müssen wir zusammenrücken und eine Lösung finden, die uns die besten Chancen einräumt, das Landratsamt für die SPD und im Gedenken an Rainer Fornell zu gewinnen", findet auch Annett Klingsporn. Sie zog am Mittwochabend ihre Bewerbung als Landratskandidatin zurück. "Ich bin niemand, der kneift. Ich hatte meinen Hut in den Ring geworfen, um für das Landratsamt zu kandidieren. Erfolg werden wir aber nur haben, wenn wir geschlossen hinter unserem Kandidaten stehen. Für eine so große Belastungsprobe hat die kurze Zeit unseres Kennenlernens einfach nicht gereicht", schätzt sie ein.

Die 51-Jährige, die erst nach der Bundestagswahl im Herbst 2017 in die SPD eingetreten ist, hält die Kandidatur von Unterbezirkschef Daniel Kurth für die "einzige richtige Antwort" der SPD auf die schwierige Situation nach dem Tod von Rainer Fornell. "Um den Bürgern aus dem Barnim regelkonform jemanden von der SPD vorschlagen zu können, musste über klare Alternativen nachgedacht werden", sagt auch Kurth.

Der Vorschlag, ihn als SPD-Kandidat zur Landratswahl am 22. April zu nominieren, kam als erstes vom Ortsverein in Werneuchen. Weitere Ortsvereine aus dem Barnim schlossen sich an. Der Unterbezirksvorstand votierte am Mittwoch einstimmig dafür und wird Kurth nun den Delegierten auf der SPD-Wahlkreiskonferenz am Sonnabend in Melchow vorschlagen. Dessen Nominierung gilt als sicher.

Er gehe mit "viel Lust für die Aufgabe" in den Wahlkampf, beteuert der gebürtige Eberswalder am Donnerstag gegenüber der Märkischen Oderzeitung. Er kenne sich bestens im Barnim aus, sei sogar im Landkreis geboren, zur Schule gegangen und habe zwölf Jahre in der Kreisverwaltung gearbeitet", zählt der 44-Jährige auf.

Sein Landtagsmandat will der Sozialdemokrat vorerst weiter wahrnehmen. "Der Tod Rainer Fornells ist für die SPD ein großer Verlust. Ich will jetzt nicht noch weitere Lücken in der Partei aufreißen", sagt Daniel Kurth. Zur Landtagswahl 2014 war er erstmals in das Brandenburger Parlament eingezogen und hatte schnell Karriere gemacht. Er brachte es dort bis zum innenpolitischen Sprecher und stellvertretenden Vorsitzenden der SPD-Fraktion.

Nun wird er erneut in den Wahlkampf ziehen, um den Sozialdemokraten den Landratsstuhl im Barnim zu sichern. Dass das keine einfache Sache wird, ist dem Eberswalder, der bis zuletzt die rot-roten Pläne der Landesregierung zur Kreisgebietsreform verteidigt und die Fusion des Barnim mit der Uckermark für gut geheißen hatte, durchaus klar. "Wir stehen vor großen Herausforderungen. Es wird kein einfacher Wahlkampf", schrieb er am Donnerstag an die Mitglieder der Partei im Kreis. "Unser Ziel ist es, dass wir Sozialdemokraten im Barnim auch in den nächsten acht Jahren die Verantwortung für unseren Landkreis Barnim tragen."