Versprochene Zeitenwende fällt aus

Tanja Wolter

Berlin (MOZ) Mit der Maxime "Zeit für mehr Gerechtigkeit" hatte die SPD ihren Bundestags-Wahlkampf überschrieben. Nahezu 80-mal finden sich die Worte "gerecht" oder "Gerechtigkeit" im Programm, ob es nun um das Steuersystem geht, um auskömmliche Löhne oder um die Zukunft der Rente. Kurzum: Das Land sollte umgekrempelt werden. Das Auseinanderklaffen der Vermögen, die Angst vor Altersarmut, ungleiche Bildungschancen - gegen all diese Entwicklungen wurden Rezepte angekündigt. Die SPD wollte an alte Zeiten anknüpfen, in denen die Solidarität im Mittelpunkt ihres Handelns stand - und so auch die ein oder andere posttraumatische "Agenda"-Störung überwinden.

Wahlkampf ist das eine, die Realität nach der Sondierung mit der Union das andere. Der Prozess des Abspeckens von hoch gesteckten Forderungen ist dabei völlig normal. Fakt ist dennoch: Wirkliche Neuerungen auf dem Weg zu einer gerechteren Gesellschaft wurden nicht erreicht. Weder hat die SPD das Ende der Zwei-Klassen-Medizin mithilfe einer Bürgerversicherung durchgesetzt noch werden Spitzenverdiener oder reiche Erben stärker herangezogen. Und bei der Rente betreiben die Sondierer pure Augenwischerei: Was als großer Erfolg angepriesen wird, die Sicherung des Rentenniveaus auf 48 Prozent bis 2025, entspricht weitgehend den Prognosen im jüngsten Rentenbericht.

Thema also verfehlt? So einfach ist es nicht. Im Detail finden sich Elemente, die unter dem Gerechtigkeitsaspekt laufen: Die Rückkehr zur paritätischen Finanzierung der Krankenversicherung ist ein Pluspunkt, nicht nur im Geldbeutel von Arbeitnehmern, sondern auch für das Gerechtigkeitsempfinden insgesamt. Das Rückkehrrecht von Teilzeit auf Vollzeit bedeutet mehr Geschlechtergerechtigkeit im Beruf. Auch die Pläne gegen die Langzeitarbeitslosigkeit sind vielversprechend. Die Grundrente, die Beitragszahler besser stellt als Nichtzahler, ist ein Gebot der Fairness, selbst wenn die Finanzierung offen ist. Vieles von alldem wäre in einer Jamaika-Koalition nicht zustande gekommen.

Doch der Traum von mehr Solidarität und Zusammenhalt ist ausgeträumt. Das Signal an eine verunsicherte Gesellschaft, dass es künftig gerechter zugesehen soll, bleibt aus. Viele Absichten verlieren sich im Klein-Klein. Andere, etwa die von der CSU verfochtene Mütterrente, entsprechen dem Gießkannen-Prinzip unabhängig von Bedürftigkeiten. Die "Zeit für mehr Gerechtigkeit" - sie wird mit dieser GroKo nicht anbrechen.