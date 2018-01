Dieter Keller

Berlin (MOZ) Es klingt nach einer großzügigen Geste. Tatsächlich ist es ein grandioses Geschäft, wenn der Technologiekonzern Apple an den US-Staat die Rekordsumme von 38 Milliarden Dollar überweist. Hätte er seine Gewinne schon früher ins Heimatland transferiert, statt sie hauptsächlich in Irland zu parken, hätte er ein Mehrfaches an Steuern zahlen müssen. Er hat gut taktiert und auf Donald Trumps Steuerreform gewartet.

Zur Abteilung Nebelkerzen gehört auch, dass Apple Investitionen von 30 Milliarden Dollar in den USA ankündigt. Verteilt über fünf Jahre, wohlgemerkt, und ohne zu sagen, wie viel davon schon geplant war. Das ist viel Show für die Amerikaner und ihren einfältigen Präsidenten, der sich freut, dass seine Steuerreform wirkt. Die Arbeitsplätze in der Produktion, die er wollte, bekommt er aber nicht. Tatsächlich holt Apple die hohen Gewinne der vergangenen Jahre zurück und zahlt dafür ziemlich wenig Steuern. Zudem nur im Heimatland und nicht dort, wo sie gemacht wurden. Die Iren waren so dumm, mitzuspielen, statt Milliarden an Steuern zu kassieren.

So ärgerlich das alles aus deutscher Sicht ist, müssen die Politiker hierzulande rasch darauf reagieren. Sie dürfen nicht abwarten, bis deutsche Konzerne mit ihren Gewinnen - und Arbeitsplätzen - in die USA abwandern, weil sie dort kräftig Steuern sparen können.