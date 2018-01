Der Gigant soll ins Wanken kommen

Stefan Zwahr

Gransee (RA) Das Topteam der 2.Volleyball-Bundesliga gibt am morgigen Sonnabend seine Visitenkarte in Gransee ab. "Wir haben im Hinspiel gezeigt, dass auch dieser Gegner verwundbar ist", sagt Kapitän Ole Schwerin.

Die heimischen Volleyballer des SV Lindow-Gransee wissen vor dem Duell mit den Chemie Volleys Mitteldeutschland um die Schwere der Aufgabe, wollen die Punkte aber nicht kampflos hergeben. Im September hatten die Grün-Weißen im anhaltinischen Spergau den zweiten Satz gewonnen und waren auch in den anderen Durchgängen auf Augenhöhe mit dem Meister der Vorsaison. Dieser hatte im Sommer auf den direkten Wiederaufstieg in die Bundesliga verzichtet. "Diesmal will Mitteldeutschland zurück in die erste Liga", ist sich Teammanager Dirk Schmidt sicher. Wenngleich der im März 2000 als VC Bad Dürrenberg/Spergau gegründete Gegner, der von 2007 bis 2016 erstklassig war, eine starke Mannschaft habe (12 Siege in 13 Spielen), sei er nicht unschlagbar. "Es wird schwer. Aber das ist keine Übermannschaft. Optimismus muss sein."

Was für den gastgebenden Tabellenvierten (neun Siege aus 13Spielen) am Sonnabend um 18 Uhr in der Dreifelderhalle konkret möglich ist, vermag der Lindower Funktionär nicht zu sagen. "Das ist wie der Blick von außen in eine halbe Glaskugel. Wir kennen den Zustand des Gegners nicht und können uns nur an den Ergebnissen orientieren." Diese würden aussagen, dass Mitteldeutschland am vergangenen Sonnabend im Heimspiel gegen Bocholt schwer zu tun hatte. Am Ende hieß es 3:0, der erste Satz ging aber in die Verlängerung (27:25). Schmidt: "Quervergleiche gehen nach hinten los. Das ist unsere Erfahrung. Wir wissen nichts über den Trainingszustand des Gegners oder mögliche Verletzungen bei Spielern. Aber ich bleibe dabei: Wir haben eine starke und ausgeglichene Mannschaft. Dass wir chancenlos sind, sehe ich nicht. In den entscheidenden Phasen müssen wir das Spiel nur abgebrühter durchziehen."

Wenngleich die Bilanz der Mannschaft aus Sachsen-Anhalt beeindruckend sei, erwartet Schmidt wie im Hinspiel ein Duell auf Augenhöhe. "Jedes Team hat seine Schwächen. Und bei Mitteldeutschland steigt der Druck. Wenn sie eine Niete ziehen, ist der VCO vorbei." Die Berliner vom VC Olympia sind mit zwei Punkten Rückstand Tabellenzweite, haben allerdings ein Spiel mehr ausgetragen. Schmidt: "Bei uns in Gransee muss man erst mal gewinnen. Durch die fantastischen Zuschauer haben wir eine ganz eigene Atmosphäre in der Halle. Wenn alles zusammenkommt, können wir die Überraschung schaffen."